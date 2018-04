Will Ferrell til sykehus etter bilulykke

Bilen han satt i, skal ha havnet på taket under en ulykke på motorveien.

NEW YORK (Nettavisen): Komikeren Will Ferrell ble kjørt til sykehus etter en bilulykke torsdag kveld, melder TMZ.

Ferrell var en av tre passasjerer i en SUV som ble påkjørt og havnet på taket, skriver nettstedet, som har publisert en video hvor man ser at Ferrell snakker i en mobiltelefon mens han løftes inn i en ambulanse.

Han er nå ute av sykehuset og i fin form, opplyser en talsperson for komikeren.

Politiet opplyser ifølge TMZ at verken alkohol eller narkotika spilte en rolle i ulykken og at ingen personer er arrestert.

Et vitne forteller at en kvinne som satt i samme bil som Ferrell blødde kraftig. Hun ble også sendt fra åstedet i ambulanse.

Bilen var på vei fra et «Funny or Die»-arrangement utenfor San Diego, hvor Ferrell opptrådte som filmkarakteren «Ron Burgundy» i forestillingen «Glam up the Midterm», som er tenkt å inspirere unge velgere til å gå til valgurnene i mellomvalgene til høsten.

SKUESPILLEREN opptrådte som karakteren Ron Burgundy under dette arrangementet i Oceanside tidligere på kvelden.

Mest sett siste uken Sjekk prisen på Oslo-leiligheten: - Dette er helt unikt