William Barr går av som justisminister

USAs justisminister William Barr fratrer stillingen like før jul, opplyser president Donald Trump på Twitter.

– Jeg hadde nettopp et hyggelig møte med justisminister Bill Barr i Det hvite hus. Vårt forhold er svært godt, han har gjort en veldig god jobb! skriver Trump på Twitter.

Kunngjøringen kom omtrent samtidig som det ble kjent at demokraten Joe Biden formelt er valgt til USAs nye president etter at over 270 valgdelegater ga sin stemme til ham og visepresident Kamala Harris.

I et brev til presidenten opplyser at Barr at han vil bruke den neste uken på å avslutte noen saker og deretter forlate stillingen 23. desember. Barr skal tilbringe høytiden med familien, opplyser Trump med henvisning til brevet.

William Barr, som regnes som en av Trumps trofaste allierte, har avvist at det er funnet beviser for valgjuks eller feil som kan ha endret utfallet av valget.

– Til dags dato har vi ikke sett juks i et omfang som kunne ha gitt et annet utfall i av valget, slo han fast tidligere i desember.

I brevet viser Barr til mandagens møtet med Trump og omtaler det som en oppdatering om departementets «gjennomgang av påstandene om valgjuks i 2020-valget og hvordan disse påstandene fortsett vil forfølges».

Han skriver videre at det er viktig at myndighetene på alle nivå gjør det de kan, innenfor sitt område, for å sikre integriteten til valget og skape tillit til resultatet av det.

Resten av brevet er i stor grad en takk til Trump og skryt til presidenten for det han har oppnådd de siste fire årene.

USAs visejustisminister Jeffrey Rosen tar over som fungerende justisminister, mens Richard Donoghue tar over som ny visejustisminister.

