Woodward: Trump sendte nesten ut farlig Nord-Korea-melding

Donald Trump skal ifølge journalisten Bob Woodward ha skrevet et utkast til en Twitter-melding som kunne ha utløst en krise mellom USA og Nord-Korea.

I disse dager er tonen mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un svært god, men for et år siden var situasjonen spent mellom de to atommaktene.

I et intervju med tv-kanalen CBS søndag forteller Washington Times-journalist Bob Woodward, som i neste uke gir ut sin mye omtalte bok om Trump, om en situasjon som kunne ha ført til en større krise mellom de to landene.

– Han lager et utkast til en Twitter-melding hvor han skriver «Vi kommer til å trekke våre pårørende ut av Sør-Korea – familiemedlemmene til 28.000 mennesker der», sier Woodward.

USA har 28.000 soldater stasjonert i Sør-Korea.

Ble aldri sendt

Twitter-meldingen ble aldri sendt fordi Nord-Korea gjennom bakkanaler sa at de ville se på en uttrekking av pårørende som et tegn på at USA forberedte et angrep.

– I det øyeblikket var Pentagons ledelse vært bekymret og tenkte «Herregud, vi har troverdig informasjon på at nordkoreanerne kommer til å lese denne meldingen som at et angrep er nært forestående», sier Woodward.

– Kunnskapsnivå som et barn

I sin bok viser også Woodward til et møte 19. januar i år der Trump skal ha spurt sitt eget nasjonale sikkerhetsråd om hvorfor USA opprettholder en dyrebar tilstedeværelse på Korea-halvøya. Etter møtet skal forsvarsminister Jim Mattis ha sagt til kolleger at Trump hadde kunnskapsnivå som tilsvarer en tiåring eller elleveåring.

Donald Trump har tidligere gått ut og kalt boken for oppspinn.

(©NTB)

Mest sett siste uken