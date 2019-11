WSJ: Giulianis involvering i ukrainske energiprosjekter etterforskes

Rudy Giuliani er president Donald Trumps personlige advokat, og å beskyldes for å ha drevet en parallell utenrikspolitikk overfor Ukraina. Han etterforskes nå for sin involvering i energiprosjekter i landet, skriver Wall Street Journal. Foto: Charles Krupa / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Påtalemyndigheten i New York etterforsker om Rudy Giuliani ville profittere personlig på et ukrainsk gassprosjekt som ble fremmet av to av hans partnere.

De samme to forretningspartnerne hjalp Giuliani i hans forsøk på å få ukrainske myndigheter til å sette i gang etterforskning av president Donald Trumps politiske rival Joe Biden og han sønn Hunter, melder Wall Street Journal , som viser til kilder med kjennskap til saken. Det er den føderale påtalemyndigheten i New York som har startet etterforskningen av Giuliani. Han er tidligere ordfører i byen og fungerer nå som Trumps personlige advokat. Han har ingen formell rolle i den amerikanske regjeringen. I møter med ukrainske tjenestemenn skal de to forretningspartnerne Lev Parnas og Igor Fruman ha presentert sitt nye selskap og planer for en rørledning som skulle frakte amerikansk gass fra Polen til Ukraina. Ifølge Wall Street Journal skal de ha sagt at prosjektet hadde støtte i Trumps regjering. På mange av de samme møtene skal de to også ha presset på for å få i gang ukrainsk etterforskning av Joe og Hunter Biden og udokumenterte påstander om ukrainsk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. De skal også ha sagt at Giuliani var en partner i rørledningsprosjektet. Giuliani avviser i et intervju fredag å ha vært innblandet i energiselskapet eller rørledningsprosjektet. – Jeg har ingen personlig interesse i noen forretninger i Ukraina, inkludert de forretningene der, sier han. Han sier også at han ikke kjenner til etterforskningen. (©NTB)