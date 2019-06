WSJ: Kims drepte halvbror var CIA-informant

Nord-Koreas leder Kim Jong-un hadde ikke kontakt med sin halvbror, Kim Jong-nam som ble drept i 2017. Men halvbroren kan likevel ha hatt verdi for amerikanske etterretning som kilde og skal ha hatt forbindelse med CIA, hevder en kilde over for Wall Street Journal. Foto: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)