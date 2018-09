WTO lar voldgiftsdommer behandle handelskonflikt mellom Kina og USA

Verdens handelsorganisasjon (WTO) har utnevnt en voldgiftssommer som skal vurdere Kinas krav om at USA må ilegges en straff på over 7 milliarder dollar årlig.

Avgjørelsen ble tatt i et særskilt møte i organisasjonens organ for konfliktbehandling fredag. Ifølge en kilde i WTO er beslutningen en automatisk konsekvens av at USA har informert WTO om at landet motsetter seg gjengjeldelsestiltakene som Kina har kommet med som svar på de høye amerikanske tollavgiftene.

Kinas representant sa under møtet at de amerikanske tiltakene er en alvorlig krenkelse av Kinas legitime økonomiske og handelsmessige interesser.

Voldgiftssaker i WTO kan ofte være en langdryg prosess, og det er ventet at det vil ta flere måneder før resultatet blir kjent.

Kina klaget allerede i desember 2013 USA inn for WTO, da på grunn av de metodene USA bruker for å fastslå at eksportvarer er blitt dumpet til altfor lave priser på det amerikanske markedet.

Å bruke toll for å motvirke dumping er lov i henhold til internasjonale handelsregler, såframt avgjørelsene er tatt på et solid beregningsgrunnlag.

Klager på antidumpingtiltak havner ofte på WTOs bord.

USA har gjentatte ganger tapt saker i WTO som har dreid seg om landets metoder for å beregne dumping.

Ifølge WTOs regelverk kan landet som klager på et annet lands antidumpingtiltak, og som får medhold, iverksette straffereaksjoner såfremt det ikke inngås en avtale om en tilfredsstillende kompensasjon innen en viss frist.

(©NTB)

Mest sett siste uken