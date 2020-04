Wuhan fjerner alle reiserestriksjoner

Den kinesiske millionbyen Wuhan åpner nå opp for normal bil-, fly- og togtrafikk for første gang på over to og en halv måned.

Meningen er at livet skal tilbake til normalen i byen der koronapandemien startet i desember. Ifølge kinesiske myndigheter vil alle reiserestriksjoner heves ved midnatt onsdag (tirsdag klokka 18 norsk tid). Den siste tiden har byen med 11 millioner innbyggere gradvis lempet på restriksjonene, slik at folk som bor og arbeider i byen, kan komme tilbake. Men myndighetene har fortsatt kontroll over folks bevegelser ved hjelp av en app som viser om man er frisk, syk eller har vært i kontakt med smittede. (©NTB)

