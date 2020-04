Wuhans innbyggere advares om ny smittebølge

Innbyggerne i den kinesiske byen Wuhan, hvor koronaepidemien startet, bes holde seg inne og forberede seg på en ny smittebølge.

Risikoen for at koronaviruset skal få nytt liv i kinesiske Wuhan er stor, ifølge Wang Zhongli, lederen for det kommunistiske partiet.

Han oppfordrer derfor de om lag 11 millioner innbyggerne som bor i Wuhan om å skjerpe sine smitterutiner og unngå å forlate hjemmet deres om det er mulig.

Ifølge New York Times hadde Wuhan hele 50.007 bekreftede tilfeller onsdag.

Totalt er det registrert 81.589 smittede i Kina og 3.318 dødsfall, viser tall fra Worldometers.

