Xi Jinping: Det nye koronaviruset er landets største helsekrise noensinne

Kina befinner seg i den største helsekrisen noensinne, som følge av covid-19-viruset, sier landets president Xi Jinping under et møte søndag.

– Det nye koronaviruset, som har drept over 2.400 mennesker, er Kinas største helsekrise siden grunnleggelsen i 1949, sa president Xi Jinping da han søndag deltok på et offisielt møte for å koordinere viruset.

Jinping sa videre at det er nødvendig å lære av åpenbare svakheter ved Kinas reaksjon på epidemien, som er en sjelden erkjennelse fra en kinesisk leder.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har berømmet Kina for håndteringen av covid-19-viruset.

Kritikken har økt etter at Li Wenliang, den kinesiske legen som ble kjent for å ha forsøkt å varsle om utbruddet av det nye koronaviruset, døde. Det har skapt etterlysning av politisk reform og ytringsfrihet i landet.

– Dette er en krise for oss og en stor test, sa Jinping videre.

Presidenten erkjente at viruset unngåelig vil ha stor innvirkning på økonomien og samfunnet, men understreket samtidig at virkningene vil være kortvarige og kontrollerbare.

Jinping oppfordret de som bor i områder med lav risiko om å komme tilbake til det vanlige hverdagslivet så fort som mulig.

(©NTB)