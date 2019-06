Xi Jinping på historisk besøk i Nord-Korea

Kinesiske turister i Sør-Korea kikker over grensa til Nord-Korea ved Panmunjom torsdag, samme dag som Kinas president Xi Jinping dro på statsbesøk til Nord-Korea. Foto: Ahn Young-joon / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Kinas president Xi Jinping har begynt et to dager langt statsbesøk i Nord-Korea. Forholdet til USA blir trolig et viktig tema i samtalene med Kim Jong-un.

Det er første gang på 14 år at en kinesisk leder besøker Nord-Korea. Xi ankom landet torsdag sammen med sin kone Peng Liyuan, utenriksminister Wang Yi og andre representanter for det kinesiske regimet. Nord-Koreas atomvåpen og landets fastkjørte samtaler med USA ventes å bli et viktig tema på toppmøtet mellom Xi og Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Kim besøkte Kina hele fire ganger i fjor – mens Xi altså har ventet til nå med å dra på gjenvisitt. (©NTB)