Xi med sjarmoffensiv – lover å åpne opp for eksportører

President Xi Jinping lovet å bedre tilgangen til den kinesiske økonomien da han åpnet en importmesse i Shanghai mandag.

Ifølge presidenten vil landet styrke tiltakene for å stimulere til økt forbruk av importvarer. Kina skal blant annet senke importavgiftene, gjøre tollklarering enklere og innføre strenge sanksjoner mot dem som bryter opphavsretten.

– Vi vil skape et handelsklima i verdensklasse, sa Xi da han åpnet messen. Samtidig tok han opp internasjonalt press mot landet i en kommentar tydelig rettet mot USAs president Donald Trump, som har startet en handelskrig mellom verdens to største økonomier.

– De burde ikke bare peke på andre mens de forsøker å dekke over egne problemer. De burde ikke stå der med en lommelykt i hånden og kun rette søkelyset mot andres svakheter uten å se på sine egne, sa Xi. Han mente land bør rydde opp i egne problemer før de kritiserer andre og gikk ut mot proteksjonisme, isolasjonisme og konfrontasjoner.

Den første årlige importmessen i Kina framheves som et tegn på at landet virkelig vil åpne opp, tross handelskritikken og kritikk om at den varslede åpningen uteblir. Over 3.000 utenlandske selskaper fra 130 land, inkludert USA og en rekke land i Europa og Asia, kommer til messen for å vise potensielle kinesiske kjøpere hva de har å by på.

En rekke regjeringssjefer kommer til messen, inkludert Russlands statsminister Dmitrij Medvedev og hans pakistanske kollega Imran Khan.

(©NTB)

