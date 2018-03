Yolanda (9): - Jeg har en drøm om at nok er nok

Yolanda lånte bestefarens ord fra 1963.

Yolanda Renee King, barnebarn av borgerrettighetslederen Martin Luther King Jr, holdt appell under March for Our Lives-mønstringen i Washington D.C. lørdag. Kravet er strengere våpenkontroll etter alle skoleskytingene som har rammet USA.

- Jeg har en drøm - om at nok er nok, sa niåringen fra scenen og lånte ordene til sin berømte bestefar i talen han holdt på trappene foran Lincolm Memorial i 1963.

Yolanda sto på scenen hånd i hånd med Jaclyn Corin, en av de overlevende fra skolemassakren på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida i midten av februar.

Yolanda Renee King og Jaclyn Corin.

Martin Luther King, som også mottok Nobels fredspris og gjestet Oslo og Norge året etter, kjempet for oppheving av raseskillepolitikken og diskrimineringen av svarte. Han ble skutt og drept i Memphis for 50 år siden. Nå låner Yolanda sin stemme og litt av bestefarens retorikk til unge amerikaneres krav om strengere våpenkontroll etter de mange skoleskytingene og massedrapene i USA.

Flere hundre tusen amerikanske skoleelever samler seg i Washington og andre byer i USA lørdag for å protestere mot våpenrelatert vold og for tryggere skoler, melder NTB.

«March for Our Lives» er en landsomfattende protestaksjon og arrangeres av elever som overlevde skoleskytingen på Marjory Stoneman Douglas High School.

