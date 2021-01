YouTube forlenger utestengelsen av Trump

YouTube forlenger stengingen av tidligere president Donald Trumps konto og nekter også Trumps advokat Rudy Giuliani å tjene penger på sin videokanal.

YouTube stengte Trumps konto 12. januar på ubestemt tid etter stormingen av Kongressen og forlenget utestengelsen igjen 20. januar.

Etter en ny vurdering forblir kontoen deaktivert på ubestemt tid, skriver The Guardian. YouTube eies av Alphabet, Googles eierselskap.

– I lys av bekymringen for den pågående risikoen for vold forblir kanalen til Donald J. Trump stengt. Våre medarbeidere er årvåkne og følger nøye med på utviklingen, sier en talsperson til Cnet , som først omtalte saken.

Selskapet vil ikke si noe om hvor lenge kontoen kan forbli stengt.

YouTube opplyser videre at Trumps advokat Rudy Giuliani ikke lenger får delta i Partner Program, der medlemmene kan tjene penger på sine videoer. Bakgrunnen er at han gjentatte ganger har brutt retningslinjene ved å fremme uriktige opplysninger om presidentvalget, som han hevder Trump tapte som følge av massivt juks.

Giuliani har blant annet lagt ut videoer med titler som «The Biden Crime Family's Payoff Scheme» og «Election Theft of the Century» på sin YouTube-kanal, som har rundt 600.000 abonnenter.

76-åringen ble nylig saksøkt for drøyt 11 milliarder kroner av Dominion, selskapet som har levert mange av de elektroniske stemmemaskinene i USA. Bakgrunnen er at han har anklaget Dominion for å ha medvirket til valgjukset.

Ifølge YouTube kan Giuliani anke beslutningen om 30 dager, dersom han fjerner innhold som strider mot videotjenestens retningslinjer.

(©NTB)

