YouTube stenger ytre høyre-kanaler

YouTube har stengt seks kanaler for brudd på retningslinjene mot hatefulle ytringer.

– Vi har klare retningslinjer som forbyr hatefulle ytringer på YouTube, og vi stenger en hver kanal som kommer med gjentatte eller alvorlige brudd på retningslinjene, sier en talsperson for YouTube til AFP.

Kanalene til kommentatorene Richard Spencer og Stefan Molyneux, som regnes for å tilhøre ytre høyre-siden, er blant dem som har blitt stengt ned. YouTube har også stengt kanalen til tidligere Ku Klux Klan-leder David Duke.

Videoplattformen har fjernet over 25.000 kanaler for brudd på retningslinjene deres etter at de endret retningslinjene mot hatefulle ytringer for et år siden.

