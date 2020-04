Ytterligere 166 personer er koronasmittet i Finland

Finland har nå registrert 4.906 smittetilfeller etter at ytterligere 166 personer har testet positivt for koronaviruset.

Finske folkehelsemyndigheter (THL) opplyser onsdag også at litt over 200 barn under 16 år er blant de smittede, hvorav de fleste har milde symptomer.

Tirsdag ble det rapportert om 45 nye smittetilfeller i Finland, mens antallet lå på 119 mandag.

THL regner med at det reelle antallet smittede er høyere ettersom en del personer med milde symptomer ikke er testet.

Antall nye dødsfall vil bli offentliggjort senere onsdag. Tirsdag ble det registrert seks nye dødsfall som følge av koronasmitte, og dødstallet steg til 199.

