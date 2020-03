Ytterligere 186 koronasmittede har dødd i Frankrike

Frankrike har registrert 186 nye koronadødsfall det siste døgnet. Det totale antallet dødsfall er nå 860.

Totalt har myndighetene registrert at 19.865 mennesker har testet positivt for koronaviruset i Frankrike, opplyser helseminister Olivier Veran mandag kveld. Det er over 3.000 flere enn søndag.

8.675 pasienter er innlagt på sykehus, hvorav 2.082 får intensivbehandling.

