Ytterligere lettelser i smitteverntiltakene i Storbritannia

Statsminister Boris Johnson kunngjorde fredag at folk i England ikke lenger skal bli oppfordret til å jobbe hjemmefra og unngå kollektivtransport.

Førstnevnte anmodning blir hevet med umiddelbar virkning, mens anmodningen om å jobbe hjemmefra blir opphevet 1. august. Samme dag kan også skjønnhetssalonger, kasinoer og bowlinghaller gjenåpne, mens nattklubbene forblir stengt.

Johnson åpnet også for at innendørsarrangementer kan bli tillatt igjen i august, og at idrettsarrangementer med tilskuere burde være mulige fra og med oktober.

Kunngjøringen gjelder kun i England, ettersom Skottland, Wales og Nord-Irland har egen nedstengning.

(©NTB)