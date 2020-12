Ytterligere to arrestert for Wien-terror

Østerriksk politi har pågrepet to personer til i forbindelse med terrorangrepet i hovedstaden Wien 2. november.

Den ene er en 26 år gammel østerriksk mann med afghansk bakgrunn. Han ble pågrepet fredag, opplyste en talsperson for påtalemyndigheten til nyhetsbyrået AFP søndag.

Talspersonen ville ikke gi ytterligere opplysninger om den andre pågrepne, men sa at påtalemyndigheten vil be om at de holdes varetektsfengslet til rettssaken begynner.

Fire personer ble drept da en IS-tilhenger begynte å skyte om seg i sentrum av hovedstaden.

Den 20 år gamle gjerningspersonen, som hadde østerriksk og makedonsk statsborgerskap, ble skutt og drept av politiet.

Så langt har 18 personer blitt pågrepet i Østerrike og Sveits i forbindelse med angrepet

(©NTB)

