Ytterligere to er pågrepet etterfunnet av 39 døde i lastebil i England

Politiet har fortsatt sperret av industriområdet der lastebilen med 39 døde ble funnet tirsdag. Det ligger nær Grays sørøst i England. Foto: Kirsty O'Connor /PA via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

To personer er pågrepet i England, mistenkt for drap og menneskesmugling etter at 39 mennesker ble funnet døde i kjølerommet på en lastebil, melder Sky News.

De to, en mann og en kvinne som begge er 38 år, ble pågrepet i Cheshire, nordvest i England, ifølge Sky News. Fra før er en lastebilsjåfør fra Nord-Irland mistenkt i saken. Britisk politi har opplyst at ofrene er kinesiske statsborgere. De etterforsker om organiserte kriminelle står bak. Ofrene ble funnet i en kjølekonteiner på et industriområde i Sør-England natt til onsdag. Konteineren kom fra Zeebrugge i Belgia til havna Purfleet i England samme natt. (©NTB)