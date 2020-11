Ytterligere to svenske regioner får skjerpede koronaråd

Sverige innfører skjerpede smittevernråd for ytterligere to regioner, Västernorrland og Gävleborg. Dermed gjelder de strenge rådene for 20 av 21 regioner.

Det er nå kun én svensk region som ikke omfattes av rådene, Jämtland Härjedalen.

I Sverige for øvrig oppfordres folk til å avstå fra unødvendige reiser, ikke besøke miljøer innendørs, som butikker og museer, unngå fysisk kontakt med alle utenom egen husholdning og unngå møter, konserter og andre forestillinger.

I Gävleborg, som ligger ved østkysten nord for Uppsala, sier smittevernlegen Lars Wesslén at de har tatt et visst hensyn til restauranter og kollektivtrafikk for å unngå at livet blir enda hardere for disse bransjene.

(©NTB)

