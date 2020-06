Ytterligere tre koronasmittede personer døde i Sverige – to i Danmark

Ytterligere tre personer med koronasmitte er døde i Sverige det siste døgnet, mens antallet i Danmark er to, opplyser helsemyndighetene i de to landene.

I Sverige viser Folkhälsomyndighetens siste statistikk at i alt 4.656 personer er døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Sverige har nå passert Kina i antall dødsfall.

Det er et visst etterslep i innrapporteringen i helgene, dermed kan dødstallet komme til å stige de neste dagene.

I Danmark opplyser Staten Serum Instituts søndag at dødstallet har steget til 589 personer etter at to koronasmittede personer døde det siste døgnet.

Det er registrert 24 nye smittetilfeller siden lørdag.

