Zach Kincaid deler bilder av sin avdøde kone og datter

Han deler hjerteskjærende bilder for å sette fokus på fyllekjøring. - Det er på tide med forandring, sier den etterlatte faren.

I september fyllekjørte proffbokseren Marcos Forestal (28) i California og krasjet inn i bilen til gravide Krystil Kincaid (29).

Moren ble flydd med helikopter til et sykehus i nærheten, men livet sto ikke til å redde.

Nå deler den etterlatte mannen, Zach Kincaid bildene av bisettelsen til hans avdøde kone og spedbarn i håp om å få strengere lover rundt fyllekjøring.

- En fyllekjører råkjørte ned en tofeltsvei i 136+ km/t i feil kjøreretning, rundt et hjørne uten sikt, og ødela familien min, skriver Kincaid i beskrivelsen av bildene han har delt på Facebook og fortsetter:

- Hvordan forklarer jeg for mine barn denne urettferdigheten? Mine barn og jeg har aldri følt meg så etterlatt... Se på ødeleggelsen som er igjen, som er min familie, og fortell meg at det ikke er tid for forandring.

- Fyllekjøring er hensikt

DØDE: Zach Kincaid mistet både kona og hans ufødte barn (på bildet) forrige måned, som en følge av et bilkrasj i California.

Han forteller videre at fordi kona hans var åtte måneder gravid vil ikke Forestal få mer enn ti års fengselstraff.

- Maksstraffen for å drepe kona og datteren min er ti år. Staten California mener det ikke var hensikt, men jeg vet at når man kjører hensynsløst på den måten går det ikke an å ha noen gode hensikter. Datteren min hadde hatt termin 9. oktober, men et 36 uker gammelt, fult utviklet, spedbarn blir likevel ikke sett på som en person i California, skriver Kincaid videre.

Faren snakket med sin kone på i telefonen, på høyttaler, i bilen da ulykken skjedde.

Dermed hørte han skriket hennes like før smellet, og kunne også høre lyden av metall da brannmenn skjærte seg inn i bilen.

- Den telefonsamtalen er et minne som for all tid vil hjemsøke meg, sier han i et intervju med TV-stasjonen KTLA.

Livestreamet krasjet

Kincaid hadde tatt med sine to døtre og to sønner til sykehuset, og barna hadde trodd de skulle få møte sitt nye familiemedlem.

I stedet fikk faren den tunge oppgaven med å fortelle barna sine at moren deres, og deres kommende søster, var død.

- Jeg fortalte mine to døtre og to sønner at en fyllkjører drepte moren deres. Smerten og sinne som jeg føler i sjelen min kan ikke måles - hjertet mitt er knust. Til vi møtes igjen, engel, skriver han på Facebook.

HØRTE KRASJET: Zach hørte Krystil skrike like før bilene kolliderte i hverandre. Ekteparet hadde vært gift i 12 år før ulykken inntraff.

Like etter ulykken gikk Forrester ut av bilen, trakk opp telefonen sin og begynte å livestreame fra ulykkesstedet.

- Jeg har vært i en ulykke. Folkens, se hva som skjedde med meg. En bil kjørte rett foran meg. Se på bilen min, folkens, skal han ha sagt i videoen.

Bokseren ble arrestert med mistanke om fyllekjøring og har erkjent seg ikke skyldig i bildrap under påvirket tilstand.

Kincaid startet en innsamlingsaksjon på GoFundMe for familien, og fikk inn 421.000 kroner.

Familiefaren har også startet en underskriftskampanje, på Change.org, for strengere lover rundt fyllekjøring. Der har det per dags dato kommet over 80.000 underskrifter av de 150.00 krevde.

FØR TRAGEDIEN: Hele familien Kincaid samlet på en restaurant før den fatale hendelsen inntraff.

