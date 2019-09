Zarif deltar på FN-toppmøte

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif har fått visum og reiser fredag til USA for å delta på FNs hovedforsamling neste uke, opplyser en talsperson.

Tidligere torsdag anklaget den iranske utenriksministeren sin amerikanske kollega Mike Pompeo for å ha avvist den iranske delegasjonens søknad om visum til USA.

Ifølge iranske myndigheter hadde verken Zarif eller president Hassan Rouhani tidligere denne uka fått visum før det kommende FN-toppmøtet.

Rouhani og hans delegasjon reiser etter planen til New York mandag.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har anklaget Iran for å stå bak angrepene på oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia i helgen, og har kalt angrepet for en «krigshandling». Iran har på sin side nektet for å stå bak.

FNs hovedforsamling begynner på tirsdag. Onsdag er det ventet at Irans president Rouhani vil tale til FN-toppmøtet. Det har lenge versert rykter om et møte mellom USAs president Donald Trump og Rouhani på sidelinjen av høynivåuka i FN.

