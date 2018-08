Zarif: Ingen stoler lenger på USA

Det er ingen som stoler på USA lenger, sier Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

USA trakk seg i mai fra atomavtalen med Iran, men president Donald Trump har åpnet for å forhandle fram en ny avtale. Samtidig gjeninnført han denne uka sanksjoner mot landet. .

– Forestill dere forhandlinger nå – hvordan kan vi stole på dem? spør den iranske utenriksministeren.

– USA vingler konstant, så ingen kan lenger stole på dem, sier han til den statlige iranske kringkasteren IRINN.

Zarif understreker at Iran aldri sier nei til politiske samtaler, heller ikke med USA, men han mener at «det rår kaos i amerikansk utenrikspolitikk» og tviler på at slike forhandlinger vil ha noe for seg.

– Vi må vurdere alt nøye og fatte rasjonelle beslutninger basert på våre nasjonale interesser, sier han.

– Den er en helt annen tid nå. Før var det ingen som støttet Iran, men nå støtter alle verdens land Iran, sier Zarif.

(©NTB)

Mest sett siste uken