Zelenskyj: Ikke noe press fra Trump

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier Donald Trump ikke la noe press på ham i den omstridte telefonsamtalen.

Zelenskyj er for tiden i USA i forbindelse med møtene i FNs hovedforsamling. Onsdag ble han tatt imot av president Donald Trump, og de to holdt en felles pressekonferanse.

Ukrainas president ble blant annet spurt om han følte seg presset av Trump til å etterforske Joe Biden, noe han nektet for.

– Jeg tror dere leste alt. Jeg beklager, men jeg ønsker ikke å involvere meg i USAs demokratiske valg, sa Zelenskyj.

– Med andre ord, ikke noe press, skjøt Trump inn.

Demokratene i Representantenes hus har innledet en riksrettsprosess mot president Trump etter at telefonsamtalen mellom han og Zelenskyj ble kjent. Det var en tjenestemann i en av de amerikanske etterretningstjenestene som varslet USAs nasjonale etterretningssjef om saken. Den har vekket skarpe reaksjoner hos Demokratene.

Joe Biden håper å bli Det demokratiske partiets kandidat og Trumps hovedutfordrer i presidentvalget i USA neste år. Samtalen mellom Trump og Zelenskyj har ført til anklager om at den amerikanske presidenten misbrukte sin stilling til å be regjeringen i et annet land om hjelp til å undergrave en politisk motstander.

