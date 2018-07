Zimbabwes president lover å ikke ta mer land fra hvite bønder

Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa lover å ikke ta mer land fra hvite bønder. Erklæringen kommer før landets første valg etter Robert Mugabes avsettelse.

Erklæringen i hovedstaden Harare blir sett på som et forsøk på å vinne hvite velgeres tillit foran valget 30. juli.

Ifølge en valgundersøkelse fra Afrobarometer leder Mnangagwa og utfordreren Nelson Chamisa, lederen for opposisjonspartiet Bevegelse for demokratisk endring (MDC). Valget er det første gjennomført i etterkant av at diktatoren Robert Mugabe ble avsatt i et statskupp i november 2017.

I løpet av Mugabes 37 år ved makten gjennomførte han en rekke landbeslag, en politikk som bidro til Zimbabwes økonomiske kollaps.

Den tidligere visepresidenten Mnangagwa, som selv anklages for å ha stått bak angrep på opposisjonen i tiden han var Mugabes underordnede, lover å slutte med denne politikken om han blir gjenvalgt. Valgkampen har så langt vært fredelig, men opposisjonen er bekymret over muligheten for valgjuks.

(©NTB)

