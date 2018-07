Zuckerberg: Facebook fjerner ikke Holcaust-fornektelse

Facebook-sjef Mark Zuckerberg er på nytt i stormens sentrum etter en uttalelse om at Facebook ikke vil blokkere kommentarer som benekter jødeutryddelsen.

I et intervju med teknologinettstedet Recode sier Zuckerberg at vel er det slik at Facebook er innstilt på å stanse spredningen av falske nyheter, men at overbevisninger som er ektefølt, ikke blir fjernet.

Denne bemerkningen utløste mye uro i sosiale medier. Zuckerberg, som selv er jødisk, valgte selv å trekke fram holocaust-fornektere som et eksempel på hva han mente.

– Jeg anser det som dypt støtende. Men til sjuende og sist synes jeg ikke at vår plattform burde fjerne dette, fordi jeg mener det er ting forskjellige folk tar feil om. Jeg tror ikke de tar feil med vilje, sa Zuckerberg.

Kritikerne rettet raskt skytset mot Facebook-sjefens kommentar, og peker blant annet på at denne typen påstander kan vekke hat og føre til vold.

– Holocaust-fornektelse er kvintessensen av falske nyheter. Nazistenes massedrap på jøder er den mest dokumenterte grusomheten i historien, og å tillate slik fornektelse på Facebook eller i andre sosiale medier kan ikke rettferdiggjøres som «fri utveksling av ideer», sier Abraham Cooper ved Simon Wiesenthal-senteret, en institusjon som regnes som den fremste jegeren på nazistiske krigsforbrytere.

Zuckerberg så seg senere tvunget til å modifisere uttalelsen. Nå heter det at kommentarer som tar til orde for voldsbruk eller uttrykker hat mot en spesiell gruppe, vil bli fjernet.

(©NTB)

Mest sett siste uken