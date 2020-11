Utenriksministeren i Somaliland forsikrer at nordmann ikke blir henrettet umiddelbart

Advokaten til nordmannen som risikerer å bli henrettet i Somaliland, har fått en forsikring fra landets utenriksminister om at det ikke vil skje med det samme.

Torsdag fikk familien til den 54 år gamle norske statsborgeren som er dømt til døden for overlagt drap i Somaliland, beskjed om at han skal henrettes lørdag. Dette avviser landets utenriksminister fredag:

– Jeg har akkurat snakket med ham. Han forteller at det er ingenting som tyder på at den norske statsborgeren vil bli henrettet i løpet av de nærmeste dagene. Dommen er ikke rettskraftig, sa han og understreket at nordmannen har ankemuligheter, sier advokatfullmektig Farid Bouras til NRK.

Bouras skriver i en tekstmelding til NTB fredag ettermiddag at han sendte to eposter til Utenriksdepartementet om saken torsdag, men at han ennå ikke har hørt noe fra dem.

– Situasjonen er selvfølgelig dramatisk, og alt kan skje i Somaliland. Min klient sliter fysisk og psykisk, han får ikke livsviktige medisiner og er livredd for å bli skutt når som helst. Norske myndigheter må på banen nå, skriver han.

Bouras har fått løfte fra utenriksminister Yasin Haji Mohamoudom om at saken skal tas opp med presidenten i den selverklærte republikken.

UD innkaller til møte

Nyheten ble kjent i Norge onsdag da Dagbladet meldte om en 54 år gammel norsk statsborger som er dømt til døden i Somaliland.

Familiefaren sitter fengslet for drap. Påtalemyndigheten mener han med overlegg har drept en yngre mann. 54-åringen hevder han ble angrepet på gaten uten forvarsel og forsvarte seg.

Advokatfullmektigen sier at den norske ambassaden i Nairobi har ytt god konsulær bistand i saken.

– Vi vil kalle inn en representant for Somaliland i Norge til et møte i Utenriksdepartementet så snart som mulig, sier departementets pressetalsperson Ragnhild Simenstad.

SV reagerer

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV), som sitter i justiskomiteen, mener Norges innsats for Joshua French og Tjostolv Moland, som ble dømt til døden i Kongo, setter en standard i slike saker.

– Jeg forventer at norske myndigheter og Utenriksdepartementet gjør absolutt alt de kan for å forhindre at dette skjer. Norge har en forpliktelse til å hjelpe norske statsborgere fra å bli henrettet, sier han til NRK.

Eide sier han så langt ikke er fornøyd med innsatsen fra norske myndigheter.

– Mitt inntrykk er at UD demper denne saken. De skyver embetsverket og en pressetalsperson foran seg. Det har ikke vært noe tydelig engasjement fra utenriksministeren eller andre toppolitikere, mener han.

(©NTB)

Reklame Blir det ny norsk premierekord fredag kveld?