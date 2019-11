Utforkjøringer på glatte veier over hele landet

Glatte veier og vanskelige kjøreforhold står bak en rekke utforkjøringer over hele landet onsdag. Politiet ber folk være varsomme.

Vegtrafikksentralen opplyser at entreprenører salter og strør veier. Hittil har ingen blitt alvorlig skadd.

– Det meldes om svært glatte veier flere steder i distriktet, med følgende mange trafikkuhell. Vi oppfordrer alle til å ta det rolig slik at alle kan ferdes trygt ute, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Agder politidistrikt advarer også mot svært vanskelige kjøreforhold: «Vi får flere meldinger om glatte veier, særlig i indre deler av Agder. VTS er informert og har biler ute for å strø/salte. Vi oppfordrer bilister til å kjøre etter forholdene», skriver Agder-politiet på Twitter.

Vestlandet

En mor og et barn ble tatt hånd om av ambulanse da bilen deres kjørte av veien ved Hjelmeland i Rogaland.

I Sandnes i samme fylke kjørte en bil opp på et skilt og ned i en grøft på glatt føre. Føreren er sendt til legevakta. Politiet melder om store materielle skader på stedet.

I Gaular kommune i Sogn og Fjordane skled en traktor av veien og ned i en grøft. Føreren, en mann i 30-årene, ble noe forslått, men er ikke alvorlig skadd.

Glatt også på Østlandet

Ved Hallingdal i Buskerud veltet en lastebil etter at den kjørte ut av veien. Føreren ble sendt til legevakten for sjekk.

Ved Kvelde i Vestfold skled et vogntog av veibanen i lav hastighet. I Eidsberg, Hallingdal og Borgeskogen på Østlandet kjørte henholdsvis en lastebil og to biler ut av veien. Lastebilføreren er sendt til legevakten for sjekk.

Ved Stange i Hedmark havnet et vogntog i en ulykke som gjorde at sørgående felt på E6 ble stengt.

– Meldt om flere glatte veier i Innlandet på morgenkvisten. Vi oppfordrer bilister om å ta hensyn til kjøreforholdene, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

