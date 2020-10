Utilslørt Vedum-frieri fra Frp-leder Siv Jensen

Frp-leder Siv Jensen ønsker Senterpartiet lykke til i eventuelle forhandlinger med «Vingle-Jonas», «Ulve-Audun», «Bompenge-Lan» og «Kommunist-Bjørnar».

Se video øverst: Jensen kom med klar beskjed til de rødgrønne partilederne.

– Har det streifet deg at du har valgt feil lag? sa Jensen med adresse til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i sin tale til Frps landsmøte lørdag.

Hun gjorde et poeng av at Sp, ved en eventuell rødgrønn valgseier neste høst, må forhandle ikke bare med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken, men kanskje også med MDG-profil Lan Marie Berg eller Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Siv Jensen fremholdt at disse partiene har helt andre synspunkter enn Sp i spørsmål om skatter og avgifter, oljenæringens fremtid, ulveforvaltning og bompenger.

Ute av regjering

Frp-lederen pekte på at Frp og Sp er enige om at avgiftene bør senkes.

– Det er lett å sette ned avgiftene hvis man bare vil. Vi vil! Men det krever et flertall. Spørsmålet er: Vil Høyre, Venstre og KrF? sa Jensen, med et nikk til budsjettforhandlingene som venter i november.

Frp-lederen har også flere ganger tidligere bedt Vedum vurdere å skifte side i politikken, noe Sp-lederen gang på gang avviser, blant annet på grunn av regjeringens sentraliseringspolitikk.

Siv Jensen gikk også rett i strupen på en partifelle under Frps landsmøte:

Budsjettkrav

Hun brukte også landsmøtetalen til å gjenta sentrale Frp-krav i høstens budsjettforhandlinger: Avgiftskutt, bedre kår for pensjonistene, reduserte bompenger, få ned antallet kvoteflyktninger og redusere bistanden.

Jensen minner statsminister Erna Solberg (H) på at hun nå leder en mindretallsregjering.

– Jeg kan love Erna at dette ikke kommer til å bli lett. Frp har tydelige krav, sa hun.

Jensen viste til at KrF og Venstre i tidligere forhandlingsrunder har tvunget Frp til å være med på ting partiet er imot.

– Nå er det bildet snudd. Nå er det KrF og Venstre som skal forhandle med oss, sa partilederen.

Kutt i bilavgifter og bistand

Totalt skal 23 resolusjoner behandles på lørdagens korona-utsatte og sterkt nedskalerte landsmøte.

Flere av forslagene handler om Frp-krav som skal tas opp i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene i november. Mange av kravene er allerede vedtatt av partiets landsstyre.

Hele talen til Siv Jensen kan du se her:



Frp vil blant annet avvise regjeringens forslag til kutt i den såkalte nettolønnsordningen for sjøfolk.

Fredag ble det også kjent at Frps stortingspolitikere vil at Norge formelt skal ta opp dataangrepet på Stortinget med Nato. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er imidlertid skeptisk til et slikt grep.

Sist uke slo Utenriksdepartementet fast at Russland sto bak dataangrepet mot Stortinget nylig.

Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen i januar i år. Da var det bare ett år siden Høyre, Venstre, KrF og Frp gikk sammen i en flertallsregjering.

