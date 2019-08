Utøya-advokaten vil bli ordfører - avviser ikke samarbeid med bompengepartiet

- Bompengenivået er for høyt, sier Kari Nessa Nordtun (Ap) - som mener Stavanger bør bli mer som Skien og Trondheim.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) - I en rik by som Stavanger er det enda vanskeligere å ha lite, og det er viktig at det blir tatt tak i. Mange har det godt i Stavanger, men det er flere som vokser opp i en annen virkelighet i byen vår.

Etter flere år i retten har ordførerdatteren Kari Nessa Nordtun på ubestemt tid kastet advokatkappen for å konsentrere seg om å bli valgt til ordfører i Stavanger. 33-åringen er småbarnsmor og gift med tidligere fotballspiller Espen Ertzeid.

«Kan det gå?», tenkte hun da hun fikk muligheten. Etter en prat med ektemannen Espen bestemte hun seg. Ja, hun skulle satse på ordførerkjedet som hennes far bekledde for 26 år siden.

Som datter av tidligere ordfører og stortingsrepresentant Tore Nordtun, murres det noen ganger på sosiale medier om 33-åringens inntreden i politikken som en videreføring av «Dynastiet Nordtun».

- Det er en belastning dersom noen tror jeg har valgt politikken på grunn av ham. Men det har jeg ikke, sier hun.

Tilbake på Utøya

For Kari Nessa Nordtun hadde allerede en jobb hun var glad i, og som var mer enn utfordrende nok før hun tok permisjon for å bli heltidspolitiker.

Som 25-åring jobbet hun som bistandsadvokat for fornærmede og etterlatte etter Utøya-terroren, og havnet på Dagsrevyen og internasjonale nyheter da hennes klient kastet en sko mot massemorderen.

TILBAKEBLIKK: - Jeg var aktiv i AUF tidlig på 2000-tallet, og var på Utøya flere ganger. Jeg kjente kjærlighetsstien og skolestuen godt. Da jeg dro tilbake som advokat var jeg bevisst på oppdraget og profesjonell, men det er klart at jeg kunne ikke lukke helt igjen, sier ordførerkandidat i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap). Foto: Magnus Ekeli Mullis

Da hun dro tilbake til Utøya i sommer, var det første gang Nordtun dro dit siden hun som advokat fulgte rekonstruksjonen av hendelsesforløpet. En novemberdag i 2011 inspiserte hun åstedene skolestua og kjærlighetsstien, stedene hun hadde hatt det så fint på som AUF-medlem på tidlig 2000-tallet.

- Fortsatt var det tydelige spor etter massakren. Det var helt ekstremt, sier Nordtun.

Her er Kari Nessa Nordtun tilbake på Utøya som ordførerkandidat, åtte år etter at hun var der som advokat for fornærmede etter Utøya-terroren. Foto: Ap

Avviser ikke samarbeid med bompengepartiet

Åtte år har gått siden Utøya-terroren, og Nordtun har kjent at hun ville være mer enn en «brannslukker» i krisesituasjoner, slik hun selv omtaler det. I 2011 ville hun imidlertid kun være fyll på Arbeiderpartiets liste til kommunevalget, men den unge advokaten med det velkjente navnet ble valgt inn i bystyret.

PROFILERT PAPPA: Kari Nessa Nordtuns far, Tore Nordtun, var ordfører i Stavanger fra 1990 til 1993 og innvalgt på Stortinget fra 1993 til 2013. - Faren min har lært meg verdien av å jobbe hardt, sier Nessa Nordtun. Foto: Privat

Siden har hun tatt på seg større og større oppgaver. I dag er hun partiets ordførerkandidat, og har én formidabel oppgave: For mens Arbeiderpartiet kom til makten i Oslo og Bergen etter mange år med borgerlig styre i 2015, har Stavanger forblitt blått. 26 år har gått siden sist ordføreren i Stavanger representerte Ap. I 24 år har det lyseblå og utholdende Høyre styrt byen.

Ap har slitt med interne problemer, både nasjonalt og lokalt. Bråket rundt Trond Giske har fått deler av skylden for at Ap-målingene nasjonalt har vært under pari. I Stavanger klarte ikke Cecilie Bjelland å vinne valget i 2015, og gikk av som lokallagsleder og gruppeleder i bystyret i 2016, etter flere år med til dels sterk turbulens. Nordtun stod klar til å overta.

DRAHJELP: Det var ikke tilfeldig at Ap-leder Jonas Gahr Støre startet sin del av kommunevalgkampen i Stavanger, hvor han håper å hjelpe førstekandidat Kari Nessa Nordtun (på pappfiguren) med å overta ordførerkjedet. Foto: Carina Johansen (NTB Scanpix)

Nordtun vet at hun må ha gode samarbeidspartnere for å danne flertall i oljebyen, og avviser ikke et samarbeid med bompengepartiet FNB. På en måling i juni fikk Ap en oppslutning på 22,4 prosent - 4,1 prosent svakere enn i 2015. Bompengepartiet ble tredje størst i Stavanger i samme måling, og kan bli jokeren i kommunevalget i september.

- Vi vil samarbeide der vi får mest gjennomslag for politikken vår. Om det er med bompengepartiet får resultatet av forhandlingene vise, sier Nordtun, som minner om at bompengepartiet for eksempel finner sammen med Ap i spørsmål om gratis skolemat og privatskoler.

I spørsmålet om bompenger, ser Ap-kandidaten til Trondheim og Skien. Nordtun mener bompenger er et nødvendig onde som trengs for å bygge vei og sykkelsti, men mener belastningen har blitt for stor i Stavanger.

- Vi mener bompengenivået er for høyt. Trondheim har fått til en gradvis tilpasning, der det er billigere og satsene har økt saktere. Vi går til valg på å justere trykket med lavere satser.

- Hvor mye lavere?

- Forhandlingene med de andre partiene vil vise hva det vil innebære. Vi er også for at de som tjener minst skal få redusert trykk i form av rabatter, slik som i Skien, som har innført en ordning der lavinntektsfamilier kan få subsidiert bompenger, sier Nordtun.

#KARI: Ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun (Ap) i Kari-bilen. - Vi mener bompenger er et nødvendig onde. Når regjeringen sier at vi må skaffe én krone for hver krone vi får, så vil vi heller ha rushtidsavgift enn å ta fra skole og barnehage, sier Nordtun. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Vil få flere innvandrerbarn til barnehagene

Som advokat fikk Nordtun, som hadde en trygg og beskyttet oppvekst, øynene opp for Stavangers skyggeside. Hun jobbet som bistandsadvokat etter Lura-drapet. I India-saken, som nesten endte opp som en diplomatisk krise mellom Norge og India, representerte Nordtun foreldrene. 33-åringen mener politikerne, inkludert henne selv, må gjøre mer å ikke la fellesskapet forvitre og skape grobunn for en større skyggeside.

Nordtun trekker fram de universelle ordningene - barnehage, skole, arbeid og helse - som de viktigste for henne inn mot valget.

- I Stavanger har det siden 2014 blitt opprettet over 900 nye privatskoleplasser. Det er et høyt antall for en by som ikke er veldig stor. Privatskoler danner a- og b-lag i samfunnet, som igjen bygger murer og mindre toleranse og tillit mellom folk, sier Nordtun.

Fra 2014 til 2017 økte antallet barn i lavinntektsfamilier i Stavanger med 43,8 prosent. Økningen for landet som helhet var 11,1 prosent. Nordtun mener deler av løsningen ligger i at innvandrere i større grad enn nå må inkluderes.

- Av storbyene i Norge har Stavanger lavest andel innvandrerbarn i barnehagene. Det fører til at barna ikke blir inkludert og at foreldrene ikke kommer i jobb. Vi tror dette skyldes at Stavanger ikke er gode nok til å bygge barnehager og finne plass til disse barna, sier Nordtun.

VIL TA OVER: - Målet er å gjøre det langt bedre enn juni-målingen. Andre målinger har vist bedre tall. Valgresultatet vil avgjøre hvor mye vi mangler for flertall, og hvor mange støttespillere vi trenger for å skape en solid nok blokk, sier Kari Nessa Nordtun, som overtok som gruppeleder i Ap Stavanger i januar 2017. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Oljenedturen er over, og de gode tidene er tilbake i Stavanger. Derfor er det en skam at flere, og ikke færre, barn vokser opp i fattigdom i en av kommunene i Norge med høyest snittinntekt, mener Nordtun. Hun er lei av svake tall fra undersøkelser og det hun mener er manglende handlekraft fra den sittende koalisjonen bestående av Høyre, Krf, Venstre, Frp, Sp og Pensjonistpartiet.

- Vi har store utbytter fra Lyse (Stavanger kommune eier 43,67 prosent, journ. anm) og en moderat eiendomsskatt, og vi skal kunne gjøre mer enn vi gjør i dag, sier Ap-kandidaten.

