Utøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål

Flere av naboene til det planlagte 22. juli-minnesmerket ved Utøykaia reager kraftig på utforming og valg av sted. En av naboene varsler nå søksmål mot staten.

74 år gamle Terje Lien bor om lag femti meter fra Utøykaia. 22. juli for åtte år siden reddet han svømmende ungdommer opp av vannet i båten sin. Nå vil han saksøke staten for å stoppe minnestedet, som han mener virker som en planlagt turistattraksjon.

– Jeg gir ikke opp. Jeg kommer til å fortsette saken helt til the bitter end. Jeg går til rettssak, og det har jeg gitt klar beskjed om til Statsbygg, sier Lien til Dagbladet.

Det planlagte minnemerket vil bestå av 77 tre meter høye bronsesøyler til minne om de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Foreslo annet sted

Det er ikke bare Lien som reagerer på de tre meter høye søylene. Flere andre naboer er også misfornøyde med minnemerkets plassering og utseende.

– Det viser seg at minnestedet blir større enn vi trodde, med 77 høye søyler i bronse. Det er her vi kommer for å bade og kose oss, og nå kan vi ikke det lenger, sier leder Maria Holtane-Berge av Utstranda velforening til NRK.

Naboene har foreslått et område 300 meter lenger unna Utøykaia, men plasseringen har ikke blitt utredet som et alternativ.

Prosjektleder Mari Magnus i Statsbygg sier hun har møtt flere naboer med delte meninger om prosjektet. Hun mener plasseringen er riktig og sier hun tror debatten vil roe seg når minnestedet er ferdig.

– Utøya er her, og terrorangrepet 22. juli skjedde her. Dette er et viktig sted, og det vil det være uansett om det er et minnested her eller ikke, sier hun.

Slik vil det planlagte monumentet se ut når det står ferdig. Foto: Statsbyff / Manthey Kula Arkitekter (NTB scanpix)

Årelang debatt

Debatten rundt et minnemerke ved Utøya har vært betent i lang tid.

I juni 2017 ble det klart at det opprinnelige minnesmerket «Memory Wound» som den svenske kunstneren Jonas Dahlberg hadde utformet, ble vraket. Minnesmerket innebar at en odde på Sørbråten skulle kuttes i to.

Naboene ved Utstranda gikk til sak mot staten over plasseringen, og daværende kommunalminister Jan Tore Sanner (H) grep inn og bestemte at det i stedet skulle lages et minnested ved Utøykaia.

