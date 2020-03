Utsatte barn må sikres et fristed

Et samlet politisk Norge har på flere områder gjort en god og viktig innsats for å stille opp for barn og unge i denne krisesituasjonen.

Av Silje Hjemdal, barnas stortingsrepresentant for Frp

Statsministeren har hatt egen pressekonferanse for barn, og barnevernsansatte er blitt definert som samfunnskritisk personell. Men det er én gruppe barn som for all del ikke må glemmes et sted i gråsonene: de utsatte barna som har det vanskelig hjemme.

Nettavisens Nyhetsstudio: Her får du siste nytt om korona-krisen

På regjeringens pressekonferanse kom det frem at nedstengingen av skoler og barnehager fortsetter til etter påske. Vi kan ikke lukke øynene for de mange utsatte barna som mister et fristed når skoler og barnehager stenger ned. For de som har det vanskelig hjemme har det vært to utfordrende uker, og tiden frem til over påske kommer til å bli enda tøffere.

Beskjeden må være krystallklar

Jeg savner en tydelighet om at også disse barna skal sikres et tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud. Da Helsedirektoratet fattet vedtak om stenging av barnehager og skoler, ble kommunene pålagt å gi et tilbud til barn av samfunnskritisk personell. Regjeringen har listet opp hvilke grupper som tilhører «kritiske samfunnsfunksjoner».

Dette er viktig for å unngå misforståelser.

Les også: Høie: - Strategien gjelder til vi eventuelt gjør en ny vurdering

I Helsedirektoratets vedtak står det også at det skal gis tilbud til «barn med særlige omsorgsbehov». Helsedirektoratet opplyser at dette gjelder barn av foreldre som har psykiske lidelser eller et rusproblem. Men utsatte barn omfatter jo så mange, mange flere enn disse.

Jeg håper inderlig tilbudet også skal gjelde for barn og unge i familier med vold, overgrep eller andre problemer. Dette kommer ikke tydelig nok frem, og jeg frykter at det resulterer i at utsatte barn i flere kommuner ikke mottar det tilbudet de bør få.

Beskjeden er nødt til å være krystallklar.

Du og jeg har også et ansvar

Som barnas stortingsrepresentant får jeg mange henvendelser fra barnefamilier.

Foreldre forteller om omtenksomme poder som spør om hvordan det vil gå med klassekamerater de vet har det vanskelig. Besteforeldre er fortvilet over at de ikke får ta hånd om barnebarna som de vet har utfordringer hjemme. Også mange dyktige og pliktoppfyllende lærere er ekstra obs på å følge opp elever som har det tøft på hjemmebane.

Nettavisen Pluss: Slik berøres pensjonen av koronaviruset: De beste rådene og de verste fellene

Det er viktig å minne om at voksne har et særskilt ansvar for å melde fra dersom man mistenker at barn og unge blir utsatt for omsorgssvikt. Barn som har det spesielt krevende må ikke nøle med å ta kontakt med voksne de stoler på, eller ringe alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

Også voksne kan ringe alarmtelefonen for råd og veiledning. På grunn av koronasituasjonen er alarmtelefonen nå døgnåpen. Det er tydelig at barn og unge i disse dager har et økt behov for å bli hørt og få hjelp.

De sårbare trenger oss mest

Jeg håper Kjell Ingolf Ropstad ser nødvendigheten av å komme på banen og gå i dialog med kommunene. Tilbudet er allerede på plass, så det er ikke mye som skal til for å sikre tryggheten til mange utsatte barn. Kommunene trenger kun en tydelig beskjed fra statsråden om hvilke barn som har rett til et tilbud.

Gunnar Stavrum: Vi må ikke glemme hvem som spredte viruset

Kommunene, skolene eller barnehagene vet ofte hvem dette vil gjelde for i sin kommune. Jeg er sikker på at mange kommuner og skoler allerede har tatt initiativ til å gi disse barna et tilbud, og således tolket vedtaket på egenhånd.

De mange dyktige skolene og barnehagene rundt omkring i landet fortjener all honnør for arbeidet de gjør for å sikre et tilbud til de barna som trenger det.

Nå er vi nødt til å tydeliggjøre vedtaket så raskt som mulig, slik at de mange dyktige skole- og barnehagearbeiderne kan gi et sårt etterlengtet tilbud til de utsatte barna.

Vi må aldri glemme at når samfunnet settes på prøve, er det de mest sårbare som trenger oss mest.