Utøya-overlevende: – Spekulativt å lage film bare om drapene

Mandag vises Erik Poppes film om Utøya-terroren for første gang. Overlevende Kent Rune Pedersen mener det er spekulativt at det er drapene som er i fokus.

Poppes film «Utøya 22. juli» er den første dramatiseringen av terrorangrepet mot AUFs sommerleir 22. juli 2011, der 69 mennesker, de fleste ungdommer, ble drept.

Filmen vises for første gang mandag under Den internasjonale filmfestivalen i Berlin. Norsk premiere er 9. mars. Blant de etterlatte og overlevende er meningene om filmen svært delt.

– Jeg har ikke sett filmen, men jeg har blitt fortalt at den først og fremst handler om Anders Behring Breiviks jakt på ungdommene på øya. De som har sett filmen, sier det er en verdig film, men for meg blir det et spørsmål om hva som er verdig. Er det drapene det er viktig å lage fiksjon av? Hvis det ikke er noe mer, så blir det for meg et forsøk på å lage underholdning av drapene på mine venner og mitt livs mareritt, sier Kent Rune Pedersen til NTB.

Pedersen sier han ikke vil utsette seg for å se filmen. Han sliter fortsatt med flashbacks og mareritt. Under angrepet unnslapp han Breivik så vidt ved å hoppe ut av et vindu i kafébygget, der han så tre mennesker bli skutt og drept.

Fakta: Fakta om terrorangrepene 22. juli 2011

* 77 personer ble drept og rundt 90 såret i terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på AUFs sommerleir på Utøya i Tyrifjorden i Buskerud 22. juli 2011. * 69 personer ble drept i skytemassakren på Utøya. 60 ble såret. * 8 personer ble drept i bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet. Rundt 30 ble såret. * Den 950 kilo store bomben gjorde omfattende skader på flere av regjeringsbygningene. * Høyreekstremisten Anders Behring Breivik er dømt til 21 års forvaring for angrepene. NTB

Fire filmer

Pedersens viktigste ankepunkt mot Poppe er at filmen ikke ser ut til å ta et videre perspektiv utover det som skjedde på øya, og at den ikke problematiserer Breiviks høyreekstreme tankegods. Poppe har selv uttalt at Breivik kun har en rolle som den som ungdommene forsøker å flykte fra, og at det knapt kan kalles en rolle.

– Vi har et land hvor rasismen øker, i sommer marsjerte nazister i Kristiansand og over hele Europa er det høyreekstreme bølger. Hvis han ikke skal ta med Breivik i filmen, hvordan skal Poppe da være med å ta debatten som landet trenger etter 22. juli? Hvis man ikke tar inn disse perspektivene, så blir dette en underholdningsfilm og ikke noe annet, etter mitt syn, sier Pedersen.

Poppes film er først ute av totalt fire filmer og TV-serier om 22. juli og Utøya som kommer i år og neste år. Pedersen sier han ikke har like store motforestillinger mot de tre andre filmene, fordi de ifølge prosjektbeskrivelsene vil ha et bredere fokus enn selve angrepet på Utøya.

Ikke for tidlig

Blant de berørte er mange også positive til filmen. Etterlatte og overlevende har fått mulighet til å se den på lukkede forhåndsvisninger med helsepersonell til stede.

Utøya-overlevende Tore Remi Christensen mener filmen er langt fra en underholdningsfilm, og at Poppe har fått til en svært virkelighetsnær og god skildring av hvordan det var å stå midt i hendelsen.

Christensen sier han mener bakgrunnen for angrepet og konsekvensene av det kommer fram i filmen ved hjelp av en tekst på slutten.

Flere berørte mener det er for tidlig å lage filmer av hendelsen bare seks og et halvt år etter. Christensen er uenig.

Fakta: Fakta om kommende filmer om Utøya-terroren

Tre filmer og en TV-serie om terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 er ventet i løpet av 2018 og 2019: «Utøya 22. juli», dramafilm av Erik Poppe. Norsk premiere 9. mars 2018. Manus er skrevet av Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig. Alle historiene er fiktive, men basert på de overlevendes historier. Filmen følger hovedpersonen Kaja (18) som leter etter lillesøsteren sin under angrepet. Filmen er tatt ut til hovedprogrammet på den internasjonale filmfestivalen i Berlin. «Norway», dramafilm av den britiske regissøren Paul Greengrass. Ventet premiere våren 2018. Netflix har sikret seg rettighetene. Filmen er basert på forfatteren Åsne Seierstads bok «En av oss». Filmen følger tre sammenvevde historier – om overlevende som forsøker å gjenoppbygge sine liv, om Norges politiske ledelse som forsøker å styre landet gjennom krisen, og om terroristens advokater. Anders Danielsen Lie spiller rollen som Anders Behring Breivik. «Reconstructing Utøya», dokumentarfilm av den svenske regissøren Carl Javér. Forventet premiere høsten 2018. Forteller historier om fem unge som overlevde massakren på Utøya. Gjennom rekonstruksjon i studio og ved hjelp av en gruppe unge deltakere vil de overlevende vise hvordan de klarte å overleve. «22. juli», dramaserie regissert av Sara Johansen og Pål Sletaune. Ventet premiere på NRK høsten 2019. Serien på seks episoder vil handle om mennesker som gjennom sitt arbeid ble berørt av terroren.

– Jeg synes ikke det er for tidlig. Jeg tenker at disse filmene ikke lages for å spy ut underholdning, men for å belyse ting som er vesentlige for forstå omfanget av det som skjedde, og for å forstå andre menneskeskapte traumer, som for eksempel Nice, Paris og Las Vegas, sier Christensen til NTB.

– Og jo lenger man venter med å fortelle en historie og ta tak i et tema av denne proporsjonen, desto mindre får vi som var der, kontroll over narrativet og hva som faktisk skjedde. Å miste den kontrollen ville vært enda tyngre for meg, sier han.

– Ikke underholdning

Under en pressekonferanse i Oslo onsdag uttalte Erik Poppe at han håper de som mener han har laget underholdning av massakren på Utøya, vil endre mening når de ser filmen.

– Jeg har forsøkt å ikke gjøre det til en spekulativ historie. Filmen er ikke laget for å nå så mange som mulig, men for å rette fokuset tilbake på hva som skjedde der ute. Jeg har stilt meg selv spørsmålet om det er for tidlig, men jeg tror det er viktig i en tid hvor vi ser nyfascismen dukke opp igjen rundt i Europa, å bli minnet på at dette ikke bare har skjedd, men at det kan skje igjen, sa Poppe til NTB.

