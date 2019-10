Uvær: Disse veiene og ferjestrekningene er stengt

Stormen har truffet Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Kraftig vind skaper utfordringer på flere veier og ferjestrekninger.

OSLO (Nettavisen): Det er tirsdag morgen storm på kysten av Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Nordland, mener Meteorologisk institutt. Disse veiene og ferjestrekningene er stengt tirsdag morgen, melder Statens vegvesen:

Fylkesvei 836: Ferjestrekningen Onøya-Stokkvågen, på strekningen Selvær - Stokkvågen-Nordland. Fergesambandet er innstilt på grunn av sterk vind.

Fylkesvei 836: Stokkvågen ferjekai - Træna ferjekai, Nordland. Fergesambandet er innstilt på grunn av sterk vind.

Fylkesvei 839: Ferjestrekningen Igerøy-Tjøtta, forbindelsesveg, på strekningen Igerøy - Tjøtta, Nordland. Fergesambandet er innstilt på grunn av sterk vind.

Fylkesvei 839: Ferjestrekningen Igerøy-Horn, på strekningen Gladstad - HornNordlandFergesambandet er innstilt på grunn av sterk vind.

Fylkesvei 192: Ferjestrekningen Bjørn-Koppardal, på strekningen Bjørn-Hovsvågen i Nordland. Ferjesambandet er innstilt på grunn av sterk vind.

Fylkesvei 17: Ferjestrekningen Kilboghavn-Jektvik i Nordland. Innstilt på grunn av sterk vind.

Fylkesvei 405: Ferjestrekningen Rødøy-Jektvik i Nordland. Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær. Gjelder Rødøybassenget.

Fylkesvei 616 Måløy-Oldeide i Sogn og Fjordane. Ferjesambandet innstilt på grunn av uvær.

Fylkesvei 51 Valdresflye i Oppland er stengt på grunn av uvær.

Flere ferjeavganger kansellert

I Nordland melder Torghatten Nord og Boreal om flere kanselleringer grunnet dårlig vær og høy sjø, ifølge Avisa Nordland.

Torghatten Nord informerer blant annet om at avgangen i sambandet 18-539 Bodø-Væran fra Bodø klokka 07.10 vil gå som normalt til Sørlandego, men øvrige stopp på ruten vil ikke bli betjent. Returen fra Sørlandego til Bodø kl. 09.05 vil gå som normalt hvis været tillater det.

Det er videre kansellering i sambandet Rødøybassenget. Ruten som trafikkeres av M/S Vågan er kansellert tirsdag, inntil ny beskjed kommer. Kanselleringen er på grunn av dårlig vær.

Uværet ligger tirsdag morgen utenfor Nordland som en hvit spiral på dette satellittbildet. Det varslede stormen har truffet Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Nordland. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

Meteorologisk institutt har ute oransje farevarsel for Helgeland. Varselet lyder på sørvestlig full storm med svært kraftige vindkast tirsdag morgen. Foto: Faksimile (Meteorologisk institutt)

Gult og oransje farevarsel

Meteorologisk institutt har ute gult farevarsel for kraftige vindkast i Trøndelag, Møre og Romsdal, Saltfjellet, Salten og Lofoten og oransje farevarsel for svært kraftige vindkast på Helgeland.

Farevarselet for Helgeland ble oppgradert fra gult til oransje nivå i går. Det ventes sørvestlig full storm med svært kraftige vindkast på 35 til 40 meter per sekund. Tirsdag ettermiddag ventes vinden å dreie på vestlig retning og etterhvert minke.

Riksvei 15 på Vågsøy i Sogn og Fjordane tirsdag morgen. Foto: Webkamera (Statens vegvesen)

«Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet», heter det i farevarselet.

