Uvær stenger flere veier i landet

Uvær, dårlig føre og rasfare fører tidlig fredag til kolonnekjøring og flere stengte veier i landet.

OSLO (Nettavisen, NTB): Fredag morgen er det flere stengte fjelloverganger i Sør-Norge og kolonnekjøring blant annet på E134 over Haukelifjell. I Troms og Finnmark er flere strekninger åpnet igjen, men uvær skaper fortsatt utfordringer.

Meteorologisk institutt har ute farevarsler for fredag. Det er et stormsenter i Norskehavet som treffer land og sørger for mye vind.

«Store deler av landet får kraftige vindkast og det ventes utfordrende vær i fjellet!», het det i advarselen fra meteorologene.

Se alle farevarsler på http://yr.no/farevarsel

Sjekk vegvesen.no for trafikk- og føremeldinger på din reiserute

Stengte fjelloverganger:

Rv. 15 Strynefjellet: Ny vurdering kl. 15:00.

Rv 13 Vikafjellet (Ny vurdering kl 09)

Rv 7 Hardangervidda (Blir ikke åpnet i dag)

Fv 50 Hol-Aurland

Fv 53 Tyin-Årdal (Ny vurdering kl 10)

Kolonnekjøring:

E134 Haukelifjell

Rv 52 Hemsedalsfjell

Åpent:

E16 Filefjell

Snøras mellom Øksfjord og Myrnes

I Troms og Finnmark er flere strekninger åpnet igjen etter natten, men fortsatt skaper været trafikale problemer.

Fylkesvei 8018 mellom Øksfjord og Myrnes er stengt grunnet snøras, mens Tverrfjord – Bogen, Store Lerresfjord – Maribukt og Øksfjordbotn – Sørvær er stengt grunnet rasfare

Strekningen mellom Skarsvåg – Nordkapp er stengt grunnet uvær.

Flere innstilte fergesamband

Saltfjellet i Nordland var i løpet av natten åpen for trafikk, men ble igjen stengt klokken 5.41. Samtidig meldes det om flere innstilte fergesamband i fylket, blant annet ruten fra Bodø til Moskenes.

I Trøndelag er fylkesvei 736 i Steinkjer stengt ved Stranda grunnet fare for ras. En ny vurdering vil tas fredag formiddag, opplyser Statens vegvesen.

Også i vest merkes uværet godt, hvor både Strynefjellet og Vikafjellet er stengt. Det samme gjelder fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland og fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal. Over Europavei 134 på Haukelifjell er det kolonnekjøring.

På Hardangervidda var det først kolonnekjøring for kjøretøy lettere enn 7,5 tonn, før vidda ble helt stengt like før klokken 4.

– Blir ikke åpnet i dag, skriver Vegtrafikksentralen vest på Twitter.

