Uvær stenger veier i Nord-Norge

Flere veistrekninger i Nordland og Troms og Finnmark er stengt som følge av uvær lørdag. Det skaper økte utfordringer for nødetatene.

Mens turglade i hovedstaden har hatt blå himmel, har det vært både mye snø og mye vind i nord lørdag.

Det har fått følger for trafikken, og blant annet er E6 over Saltfjellet i Nordland vært stengt i flere timer. Veien er åpent for kolonnekjøring fra klokka 20:00 lørdag, men kan stenges igjen på kort varsel, opplyser Veitrafikksentralen. E10 over Bjørnfjell er stengt og blir ikke gjenåpnet lørdag.

I Troms og Finnmark er E6 stengt både ved Kvænangsfjellet, Baddereidet, Hatter og Sennalandet. I tillegg er E69 stengt en rekke steder, og E75 er stengt mellom Vardø og Vadsø.

Ettersom fjellovergangen Sennalandet er stengt, er det ikke mulig å komme seg fra Alta til sykehuset i Hammerfest uten å kjøre via Karasjok. Det er en omvei på rundt 270 kilometer.

– Så slik det er nå, vil ikke ambulansen komme seg fram. Vi må bare oppfordre folk til å ta sine forholdsregler og vurdere om de må ut og kjøre. Det er så vanskelige forhold nå, sier trafikkoperatør Grethe Turmo Hatten til NRK.

Samtidig er en rekke fylkesveier stengt på grunn av snøskred, uvær eller skredfare. I tillegg er det kolonnekjøring flere steder i Finnmark.

Det er ute gult farevarsel om kraftig snøfokk i Nordland og Finnmark i helgen.

I Troms og Finnmark har det også vært ventet perioder med storm.

I Sør-Norge har det vært en del sol så langt i helgen og for de mange som bruker mye tid ute i skog og mark om dagen kan det være viktig å huske at det stadig meldes om skogbrannfare. Meteorologisk Institutt har ute gult farevarsel for Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Stavangerregionen og Jæren og Dalane.

På Vestlandet har det imidlertid vært både byger og vind, og det kan det se ut til at også fortsetter søndag, ifølge Yr.nos tekstvarsel.

I Møre og Romsdal og Trøndelag fortsetter det grått, men med avtagende bygeaktivitet utover ettermiddagen søndag.

I Nord-Norge fortsetter snøbygene, mens det på Øst- og Sørlandet meldes om til dels pent vær, men en mer skyet ettermiddag, der det også er muligheter for sludd eller snøbyger på Østlandet.

Oversikten viser værprognosene de neste tre dagene. Foto: Skjermdump Yr.no

