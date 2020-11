Uværet fortsetter, men meteorologen kommer med god nyhet: - Blir en ganske fin uke

Mens Vestlandet fortsatt må regne med ruskevær også i neste uke, slipper Sørøst-Norge meget billig unna.

Gjennom hele helga herjer det nå dårlig vær, og Meteorologisk institutt har blant annet sendt ut flere gule farevarsel. Vegvesenet har også sett seg nødt til å stenge flere fjelloverganger og be folk kjøre forsiktig.

Vestlandet og Midt-Norge er særlig utsatt, og førstnevnte ser også ut til å måtte slite med nedbør ut i neste uke også.

- De får litt pause fra den verste vinden på mandag, men det er fortsatt ventet byger. På tirsdag ligger det nemlig et lavtrykk over Island som nærmer seg, slik at nye mengder med nedbør venter - mest på Vestlandet tirsdag og onsdag, sier statsmeteorolog Bente Wahl til Nettavisen.

De som ser ut til å bli værvinnerne i neste rekke, er derimot Sør- og Østlandet.

- Ganske fin uke

- Her blir man liggende mye i le, så Østlandet og omegn slipper lett unna. Det kan hende det blir noen byger på tirsdag og onsdag, men det er ganske ubetydelig. Det blir nok en ganske fin uke på Østlandet, sier Wahl.

Hun forklarer at det gode været virker å stabilisere seg godt ut mot slutten av neste uke.

Mandag og torsdag er det blant annet også ventet full sol i Oslo.

Ellers virker Troms og Finnmark, samt de nordlige strøkene av Nordland, å være minst påvirket av ruskeværet som er ute og går, med minst vind for tiden.

- Midt-Norge og Møre og Romsdal har på sin side litt det samme vært som Vestlandet, med et lavtrykk som kommer til å gjelde den første delen av neste uka. Så ser det bedre ut mot slutten av uka, forteller meteorologen.

Opp i høyden for snø

Natt til lørdag kunne man flere steder i Oslo observere at snøen falt i de sene nattetimer. Det tok derimot ikke lang tid før mildværet sørget for å smelte vekk det meste igjen.

- Det ser heller ikke ut som man kan vente seg snø i Oslo eller på Østlandet generelt framover. Man må opp i høyden, og helst over 700-800 meter for å finne noe. Den nedbøren som er på Vestlandet nå er relativt mild, så vi må nok til høyere strøk, forteller Wahl.

Lørdag var det blant annet 20 centimeter snø på Røldalsfjellet (1000 moh), 18 cm på Hovden (950 moh) og 18 cm i Myrkdalen (700 moh).

Wahl kan derimot friste med at det skal komme litt påfyll av snø på de mest kjente hyttestrøkene i tiden framover.

