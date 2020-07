Uvanlig kaldt og kulderekorder flere steder i natt

Natt til torsdag var det minus 0,2 grader i Stor-Elvdal. Et lavtrykk over Finland gir kulderekorder i Sør-Norge, men også mulighet for varmerekord på Svalbard.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– De lave temperaturene kommer som følge av en kombinasjon mellom lavtrykket over Finland, som gir nordavind over hele Norge og klar himmel, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til NTB. Sjekk værvarselet der du bor på yr.no – Når det er klar himmel, forsvinner all varmen, som ellers blir fanget av skyene, legger han til. I tillegg til minus 0,2 grader på Evenstad i Stor-Elvdal kommune, ble det satt kulderekorder på Nesbyen, der det natt til torsdag ble målt 2,3 grader, og på Blindern i Oslo, der det ble målt 7,1 grader. Men luftstrømningene rundt lavtrykket fører også varmluft fra sør opp mot Svalbard og Russland. – Svalbard kan få opp mot 18 grader og varmerekord i løpet av helga, sier Sarchosidis. For resten av Norge vedvarer de labre julitemperaturene og skiftende vær. – Det er grått og kjedelig i nord. I løpet av helga blir det finere, men da blir det motsatt i Sør-Norge, hvor det kan bli byger natt til søndag, sier Sarchosidis. (©NTB) Se de siste Twitter-meldingene fra Meteorologisk institutt. HER VAR DET MINUSGRADER: I tillegg til minus 0,2 grader på Evenstad i Stor-Elvdal kommune (bildet), ble det satt kulderekorder på Nesbyen, der det natt til torsdag ble målt 2,3 grader, og på Blindern i Oslo, der det ble målt 7,1 grader. Foto: Webkamera (Statens vegvesen)

Reklame Så enkelt fikk Jarle senket renten på boliglånet og leasingavtalen