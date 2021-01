Uværet Frank skaper kaos - flere uten strøm i sør

Ekstremværet Frank herjer i både Nord-Norge og Troms fredag. Mange er uten både strøm og telefon og E6 er stengt flere steder.

SISTE: Ved 08-tiden fredag morgen er over 3500 kunder uten strøm på Østlandet og minst 4000 er uten strøm i Agder.

- Vi har for øyeblikket 3590 strømløse kunder. I hovedsak nord i Innlandet. Årsaken denne gang er kraftig vind gjennom natten som har medført at trær faller over våre strømlinjer. Det er krevende feilretting og nesten umulig å si når siste kunde får strømmen tilbake. Vi har mannskaper ute som jobber på alle feil-stedene, sier kommunikasjonssjef i Elvia Morten Schaug til Nettavisen ved 08.30 tiden fredag.

I Agder melder Fædrelandsvennen at 2800 er uten strøm i én av fylkets kommuner. I Lindesnes kommune i Agder var 240 uten strøm natt til fredag, ifølge Lindesnes Avis.

Cirka 800 er uten strøm fredag morgen i Nord-Norge.

Se direkte fra Bodø Havn her:



– De høyeste verdiene ser vi i Troms ved 6-8-tiden. Vindkastverdiene ser mest skremmende ut litt innover i landet, opplyser vakthavende meteorolog Jon Austerheim Vervarslinga i Nord-Norge til NTB.

Mange målestasjoner har vært oppe i full storm, altså en middelvind i en periode på 10 minutter med mer enn 24,5 meter per sekund. Vannøya i Troms har hatt sterk storm, som er det tilsvarende over 28,5 meter per sekund.

- Det er jo hakket før orkan, forteller meteorologen. Orkan er middelvind med over 32,6 meter per sekund.

Nettselskapet Arva , som omfatter tidligere Troms Kraft Nett og Nordlandsnett, rapporterte ved 5-tiden om til sammen nærmere 900 strømløse kunder.

Strømløse og telefonløse fredag morgen



441 husstander i Mo i Rana i Nord-Norge er uten strøm fredag morgen, melder Rana Blad ved 06-tiden. Også 81 husstander uten strøm i et område i Vevelstad på Helgeland.

– Det har ristet godt i husveggene. Huskestativet til ungene har blåst overende, og vi er spent på hvordan det ser ut når det lysner, sier Ann-Kristin Øverdal i Grønfjelldalen til Rana Blad.

Nettselskapet Arva , som omfatter tidligere Troms Kraft Nett og Nordlandsnett, rapporterte ved 5-tiden om til sammen nærmere 900 strømløse kunder.

- Våre montører melder om tøffe forhold i sørfylket, og den sterke vinden gjør feilretting bortimot umulig, i en oppdatering ved 02-tiden fredag. Feilsøking er avsluttet grunnet vanskelige forhold og at arbeidet tas opp igjen fredag morgen.

Like etter klokken 0630 fredag morgen melder Telenor ved dekningsdirektør Bjørn Amundsen at fem basestasjoner i området er uten kraft og dermed ute av drift. Det skriver Rana Blad.

Basestasjonene på følgende steder er ute: Lasken, Messingen, Andfjellnes, Bolna og Saltfjellet sør (ca ved Polarsirkelsenteret)

E6 stengt flere steder



I Troms er E6 stengt ved Fossbakken i Lavangen etter at takplater fra en nedlagt kro har blåst ut i vegen. Politiet i Troms melder at vegtrafikksentralen er i gang med i ordne rydding, melder NRK Nordland.

NRK Trafikk melder klokken 0640 at E6 over Saltfjellet fortsatt stengt. I tillegg er overgangene over Bjørnfjell, Graddis og Umbukta også stengt. Det er også meldt om værforbehold for anløp på fergestrekningen Stokkvågen - Træna. Innstilte ferger i Nordland: Helgeland, Bognes - Lødingen, Bodø Moskenes m.fl.

E6 er også stengt mellom Ulvsvåg og Bognes i Hamarøy kommune, der flere trær har blåst over veien.

Begge kjørefelt er stengt på E6 ved Nordkilsvingen mellom Ulvsvåg og Bognes. Det melder politiet i Nordland like over klokken 05.00 fredag morgen, ifølge Avisa Nordland.

– Trær har blåst over veien. Entreprenør er på vei for å rydde veien, opplyser politiet til Avisa Nordland.

Statens vegvesen venter ikke bedring i situasjonen på E6 før fredag ettermiddag.

Også i sør

Stormsenteret over Nordsjøen gir også fronter inn mot Sør-Norge, noe som fører til mye og til dels tung snø. Nettselskapet Elvia opplyste i forkant at beredskapen er styrket. I tillegg advarte selskapet folk mot å bevege seg i nærheten av linjer som henger lavt eller ligger på bakken.

Natt til fredag var omtrent 3.600 Elvia-kunder uten strøm. I Trysil rammet åtte strømbrudd til sammen over 1.200 kunder, mens rundt 769 kunder i Åmot var omfattet av seks strømbrudd. I Gausdal rammet to strømbrudd drøyt 800 kunder.

Riksvei 7 Hardangervidda er stengt for kjøretøy under 7,5 tonn, men åpen med kolonnekjøring for dem over. E134 Haukelifjell har kolonnekjøring, mens riksvei 13 Vikafjellet og fylkesvei 50 Hol-Aurland er stengt.

Reklame NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus