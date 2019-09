Vådeskudd avfyrt inne på XXL i Sandvika

Et vådeskudd gikk av inne på XXL i Sandvika mandag ettermiddag.

Skuddet skal ha blitt avfyrt med en 22 kaliber jaktrifle.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.18 mandag ettermiddag.

- Situasjonen var en stund uavklart. Et vådeskudd gikk, og det er foreløpig litt uklart hva som har skjedd, sier Christian Engeseth ved operasjonssentralen til VG.

Ingen skal være skadet etter hendelsen, men politiet var raskt på plass i butikken og fikk kontroll på vedkommende som hadde avfyrt skuddet.

Ansatte i XXL har forklart til politiet at ammunisjonen som ble brukt ikke er å få kjøpt i butikken. Dermed er en teori at vedkommende kan ha ladet riflen med egen ammunisjon, men det er ikke bekreftet.

- Det er på det rene at ammunisjonen som var i våpenet, ikke føres av XXL. Ut i fra forklaringene til personen som utløste skuddet, så er det ikke han som har puttet ammunisjonen i våpenet, men vi utelukker ingenting. Vi jobber nå med videre avhør at ansatte og vitner for å finne ut hvorfor dette skjedde, sier Engeseth til Budstikka.