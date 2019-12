Saken oppdateres.

En væpnet person er pågrepet ved en skole i Trondheim.

Det melder Adresseavisen onsdag ettermiddag. Han var ikledd militæruniform og bar kniv og ammunisjon, opplyser politiet til VG.

Alle tilgjengelige politimannskaper rykket ut etter at politiet fikk melding fra rektoren ved skolen klokken 10.57 onsdag formiddag. Skolen hadde via sosiale medier fanget opp at en bevæpnet person skulle befinne seg i eller ved skolen, skriver avisen.

Politiadvokat Tina Marielle Værnes ved Trøndelag politidistrikt sier til Adresseavisen at en ung mann ble pågrepet klokken 11.47 like ved skolen.

– Mannen hadde ammunisjon og våpen på seg i form av kniv, sier hun.

Ifølge politiet skal det ikke være informasjon som tyder på at mannen hadde med seg skytevåpen.

– Vi vil nå foreta ytterligere etterforskning av saken. Slik at vi får kartlagt hendelsesforløpet, opplyser Værnes til VG.