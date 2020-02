Væpnet politiaksjon i Modum – mann oppfører seg truende

Mannen forskanser seg i egen bolig.

(Drammens Tidende): MODUM: Siden klokken 15.30 fredag har politiet vært på en adresse i Åmot med flere bevæpnede patruljer, der en mann i 40-årene forskanser seg i egen bolig.

Hendelsen oppsto da politiet oppsøkte en mannen i forbindelse med en straffesak.

– Det er en person som politiet ønsker å komme i kontakt med. Ved fremkomst viste han truende atferd overfor patruljen og viste at han ikke ønsket kontakt med politiet, forklarer operasjonsleder i Sørøst politidistrikt, Erik Gunnerød.

Flere patruljer

Mannen trakk seg tilbake i huset og ønsker ikke å slippe politiet inn.

Politiet har flere patruljer på stedet som er bevæpnet. Det er uklart om mannen selv har våpen.

– Vi har ingen holdepunkter for at mannen besitter skytevåpen, men han har vist truende atferd og oppholder seg i et hus der det er masse ting som potensielt er farlig for politiet på bakgrunn av hans oppførsel, sier Gunnerød.

Prøver å snakke med mannen

Politiet jobber med å få dialog med mannen, og i 16.30-tiden er situasjonen fortsatt uendret.

– Vi forsøker hele tiden å komme i kontakt med ham, blant annet ved å ringe. Han legger på med en gang vi forsøker å ta kontakt, forteller Gunnerød.

Operasjonslederen ønsker ikke å gå nærmere inn på hva den aktuelle straffesaken omhandler.

Innsatsleder i politiet Tom Richard Jansen sier at de har kontroll på situasjonen.

– Naboer trenger ikke å være redde eller bekymre seg, sier han.

Klokken 16.45 skriver politiet at de fortsatt prøver å få snakket med mannen.

- Politiet er fortsatt på stedet og forsøker å få til en konstruktiv dialog.

