Væpnet politiaksjon i Oppland

Det pågår nå en væpnet politiaksjon ved et hus i Movegen på Jaren etter at en person har truet politiet i forbindelse med et oppdrag hvor politiet bistår helsevesenet, opplyser politiet i Innlandet i en pressemelding klokken 12.25.

Saken oppdateres! (Hadeland): Politiet jobber på stedet og prøver å komme i dialog med personen. Huset er nå isolert og vegen forbi er stengt, opplyses det. Politiet omtalte først stedet som Lygna, men det riktige er altså Jaren. Hadeland har fått tips om at det skal ha rykket ut mannskaper også fra Gjøvik, hvor fra det skal ha rykket ut minst en patruljebil i svært høy fart. Da skal det allerede ha vært flere politibiler, og væpnet politi med skjold i området. Politiet opplyser i pressemeldingen også at de foreløpig ikke har anledning til å svare på videre spørsmål om saken. Les flere saker fra Hadeland her!