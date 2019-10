Været: Høststorm på vei mot Midt-Norge

Julekortstemning i nord mandag morgen. I Midt-Norge er det stille før stormen.

OSLO (Nettavisen): En ny uke innledes med mye vær - og et knippe farevarsler: Det er snørikt og vinterlig i nord, mye regn i vente blant annet i Nordland og Sogn og Fjordane, en høststorm er på vei til Trøndelag, Møre og Romsdal, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten - og oppholdsvær og fine dager venter Østlandet.

5 centimeter med snø

Da statsmeteorolog Pernille Bornander kikket ut fra sitt vindu i Tromsø mandag morgen, var det nesten julestemning - i oktober og 5 centimeter snø.

- Her er det rene «Winter Wonderland». Det kom en del snø i helga, og den har blitt liggende, forteller hun til Nettavisen.

Kraftig vind i vente

Farevarslene som er ute gjelder for kraftige vindkast i Møre og Romsdal fra sent mandag kveld og fra tirsdag morgen i Trøndelag, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten.

I Trøndelag ventes det å øke til sørvest liten og til dels full storm (25 m/s) på kysten, med vindkast rundt 33-35 meter i sekundet.

«Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen», heter det i farevarselet.

STILLE FØR STORMEN: Uværet ligger mandag morgen utenfor Island, men nærmer seg Midt-Norge raskt. Foto: Faksimile (Meteorologisk institutt)

- Fra tirsdag morgen er det ventet en god del regn i Nordland, Trøndelag og Sogn og Fjordane. I enkelte områder i ytre strøk kan det komme 70-100 millimeter på 24 timer, sier Borander og legger til at meteorologene vurderer farevarsel også for kraftig regn.

- Det som skjer i løpet av mandag kveld er at vi får inn en typisk høststorm. Den kommer fra vest og bringer med seg sørvestlig vind, sier meteorologen.

- Østafjells godt plassert

Bor du øst for vannskillet, går du klar av det verste været.

- Østafjells er godt plassert. Etter noen dager hvor det har regnet godt, blir det nå noen dager med oppholdsvær på østsiden av fjellet. Helt nord i landet ser det heller ikke ut til at man vil merke lavtrykkene så mye.

Ifølge Borander ser det ut til at lavtrykket beveger seg nordover tirsdag og deretter dør ut. Et litt mindre lavtrykk beveger seg inn mot Vestlandet sent onsdag og natt til torsdag.

- Det kommer en del nedbør, men det ser ut til at det meste blir liggende å sirkulere ute i havet, sier meteorologen.

VINTERLIG I NORD: Vinterlig på E6 over Gratangsfjellet mandag morgen. Foto: Webkamera (Statens vegvesen)

Temperaturene stiger

I nord har det vært relativt kjølig noen dager, og mye nedbør har derfor kommet som regn. Nå er det mer varmluft i vente også i nord. Det blir generelt mildere i starten på uka, men fortsatt minusgrader i de to nordligste fylkene. Det blir også noe mildere på Østlandet, og her kan temperaturen komme opp i 10-12 grader, ifølge prognosene.