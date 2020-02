Værkaos over hele landet søndag

Stormen i vest skaper store problemer, med stengte fjelloverganger i hele Sør-Norge og innstilte ferjer søndag. Uværet beveger seg nordover.

SISTE: Color Line kanseller ti ferjeavganger til Danmark og Sverige på grunn av uvær.

Meteorologene har lagt ut satellittbilder på Twitter som viser hvordan værsystemene bygget seg opp over Nordsjøen og smalt mot Norskekysten rundt klokka 1 natt til søndag og med full styrke fra klokka 2.

I 6-tiden ble ferjesambandet på E39 Arsvågen-Mortavika innstilt på grunn av uværet, mens to fjelloverganger ble stengt. Det gjelder riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet. Sistnevnte blir ikke åpnet igjen søndag, melder Veitrafikksentralen.

På flere veier er det kolonnekjøring. Fylkesvei 50 Hol-Aurland var først stengt, men fra cirka klokka 9 kjøres det kolonne.

Også E134 over Haukelifjell og riksvei 52 Hemsedal har kolonnekjøring. Hemsedal kan bli stengt for personbiler. Riksvei 15 Strynefjellet, E16 Filefjell og fylkesvei 53 Tyin-Årdal er inntil videre åpne, men det blåser sterk kuling og snør, noe som betyr at det kan bli stengt på kort varsel.

Advarer reisende til fjells

Like før klokka 6 minnet også Veitrafikksentralen i Øst om de utfordrende forholdene som venter reisende på vei vestover og til fjells.

– Det ventes sterk vind og snø i fjellet i dag. Dette betyr at kjøreforholdene blir utfordrende. Sjekk status for din fjellovergang på 175.no før du legger ut på tur.

Det er besluttet at fylkesvei 27 Venabygdsfjellet i Innlandet ikke åpner etter nattestengning. Ny vurdering der blir klokka 12.

Biler i kø foran bommen på rv 52 ved Bjøberg på Hemsedalsfjellet. Foto: Webkamera Statens vegvesen / NTB scanpix

Trær i veien

Klokka 3.20 fikk politiet i Bergen inn melding om at en stor gran hadde veltet i Hausdalsvegen. Entreprenør rykket ut for å fjerne treet.

– Det er en lite beferdet vei, så slik sett bør det ikke skape så store problemer, sa operasjonsleder Morten Rebnor til NTB. Han la til at stormen for alvor begynte å merkes noen timer over midnatt.

– Det er både regn og mye blåst her nå, men foreløpig er alle broene åpne. Stormen er ennå på vei inn mot fylket, og været har bare tiltatt de siste timene, sa han natt til søndag.

Klokka 5.40 meldte Sørvest politidistrikt at Sandnes kommune var varslet om at et tre hadde blåst ned på Lura og lå delvis over Bedriftsveien. I Sola kommune jobber brannvesenet med å sikre løsnede takplater.

Veldig mye vann

Meteorologisk institutt (MET) hadde på forhånd varslet at det ville komme store mengder nedbør lokalt i Sør-Norge natt til søndag. I Rogaland og Sunnhordland er det ventet opp mot 60–80 millimeter på ett halvt døgn, mens det er spådd 50–70 millimeter i Agder natt til søndag og litt ut på søndag. Det er utstedt rødt skredvarsel for Voss, Hardanger, Heiane og sør i Agder, mens det blåser sørlig full storm på Vestlandet med høye bølger.

Politiet i Sørvest advarer klokka 3.48 trafikanter om at vind fra ugunstig retning gjør at Karmsund bru til Karmøy er utsatt. Trafikanter bes vise aktsomhet.

Meteorologene meldte lørdag på Twitter at det også ville bli nedbør i nord, der de ville ha frysende regn i nordlige deler av Nordland, samt Troms og Vest-Finnmark. Nedbøren startet i sør og brer seg nordover i løpet av natten og morgenen.

Stengte veier

Strekninger på fylkesvei 7942 og fylkesvei 889 holdes stengt på grunn av rasfare. På europavei 69 er det kolonnekjøring mellom Skarsvåg og Nordkapplatået.

Folkevei 7942 er stengt mellom Akkarvik og Langfjordbotn, mens og fylkesvei 889 er stengt fra Snefjord til Havøysund. Åpningen av veiene skal vurderes på nytt klokka 12, skriver NRK.

Kolonnekjøringen i Nordkapp skal finne sted klokka 11, 12 og 19.30 fra Skarsvåg til Nordkapplatået, og klokka 13, 13.45 og 21.45 den andre veien.

Kraftig vind østafjells

Det blåser opp østafjells søndag. Flere steder vil det være vindkast opp mot 30 meter i sekundet, og enkelte steder kan få opp til 80 millimeter nedbør.

Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel flere steder på sør- og østlandet.

– Vinden kommer fra sør, så av erfaring blir det ikke like kraftige vindkast nord for Mjøsa. Men i høyden vil du merke det kjempegodt i dag, uansett hvor du er. Når det gjelder lavlandet er det stort sett snakk om Viken, Oslo, Telemark og Agder, sier vakthavende statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NTB.

I Østfold vil det være utstedt gult farevarsel helt fram til 22 søndag kveld, mens vinden vil avta tidligere de andre stedene.

– I Fredrikstad vil vinden ta seg opp i timene mot lunsj og holde seg ut mot ettermiddagen. Den vil først minke i styrke etter klokka 21 i kveld, og vi vil se vindkast på 25–27 meter i sekundet, sier Gislefoss.

I Oslo søndag morgen blåser det mellom 7 og 8 meter i sekundet, men utover dagen vil snittvinden komme opp i 10–12 meter per sekund, noe som vil gi vindkast opp til 20 meter per sekund.

Bastø Fosen innstilt

Først var det tekniske problemer og så var det vind som skaper trøbbel for Bastø Fosen søndag. Klokken 10:05 ble alle ferjeavganger innstilt på ubestemt tid grunnet vanskelige værforhold.

– Det er rett og slett for mye vind og det skal blåse opp ytterligere så alle avganger er innstilt inntil videre grunnet værforholdene. Situasjonen vurderes fortløpende, sier administrerende direktør, Øyvind Lund. Han vet ikke hvor lenge alle ferjene vil være innstilt, men ber reisende om å følge med på Bastø Fosens egne hjemmesider på driftsmeldingene der.

Alle reisende bes velge alternativ rute gjennom Oslofjordtunnelen.Vegtrafikksentral Øst meldte søndag ved 09:40-tiden at Bastø Fosen hadde stengt ferjeesambandet Rv. 19 Moss-Horten midlertidig. Årsaken skulle være at det ikke var noen ledige fergeleier i Horten.

– Vi har åpnet sambandet igjen nå, men det må fremdeles påregnes forsinkelser på grunn av vind, sier administrerende direktør i Bastø Fosen, Øyvind Lund, til Moss Avis klokken 10:00.

Han forklarer at de fikk tekniske problemer med en av ferjene søndag morgen

– Det gjorde at den lå og sperret så de andre ferjene ikke kunne legge til. Dermed gikk et par avganger ut, men vi har åpnet sambandet igjen nå, men det vil være forsinkelser utover dagen på grunn av den sterke vinden som er meldt utover dagen, sier Lund.

Color Line kansellerer

Yr melder om dårlig vær fra og med natt til søndag. Flere ferjeavganger er kansellert som følge av dette.

Ifølge værtjenesten Yr er det meldt stiv kuling søndag formiddag, som etter hvert vil øke til sterk kuling. Forholdene blir klassifisert som gult, altså moderat fare.

Sterk kuling er ett nivå under liten storm.

Et av områdene som blir hardest rammet av været er sjøen ved svenskegrensa. Meteorologene anbefaler å ikke dra ut i småbåt, men også de store ferjene tar sine forbehold søndag.

Avlyser alle bortsett fra to

Color Lines avgang klokka 07.00, med Color Viking fra Sandefjord, går som normalt. Det samme gjør returen fra Strömstad klokka 10.00. Selskapet har imidlertid kansellert de resterende avgangene for dagen, og har oppgitt været som forklaring. Det samme gjelder for øvrig Superspeed, som seiler mellom Larvik og Hirtshals.

Foreløpig har ikke Fjord Line meldt om forsinkelser eller kanselleringer på sine avganger til og fra Sverige.

Flytrafikken til og fra Torp har søndag morgen gått som normalt.

Color Line kansellerer også samtlige ti ferjeavganger til Danmark og Sverige søndag på grunn av de dårlige værforholdene.

Den siste ferjeavgangen forlot terminalen i Kristiansand klokka 7.30 søndag morgen, skriver NRK.

Av de ti avgangene, er seks mellom Sandefjord og Strømstad, to mellom Kristiansand og Hirtshals og to mellom Larvik og Hirtshals.

Den planlagte avgangen fra Larvik til Hirtshals 12.45 søndag er flyttet til 7.30 mandag.

Rykket ut for å sikre tak

Brannvesenet måtte rykke ut søndag morgen for å sikre et tak i Øyaveien i Vikersund i de kraftige vindkastene.

Det var i 09-tiden søndag at Sør-Øst 110 fikk melding fra en kvinne i Øyaveien i Vikersund. I de kraftige vindkastene var mønepannene på taket i ferd med å løsne.

- Dette er huseiers ansvar i utgangspunktet, men vi rykker ut for å hjelpe. Kvinnen turte ikke gå opp på taket selv, sier innsatsleder Svein Erik Thon i Modum Brannvesen.

- Livsfarlige å få i hodet

Han klatret opp på taket og skrudde ned åtte-10 blikkplater, som hver var på omlag to meter.

- Det var fare for liv og helse, og det kunne blitt stygt. Hadde blikkplatene blåst ned og truffet noen, kunne det skapt stor skade. Disse er livsfarlige å få i hodet, sier Thon.

Ber folk sikre løse gjenstander

Sør-Øst 110 advarer mot den kraftige vinden i distriktet og ber huseiere om å sikre løse gjenstander.

- Vær obs på at det kan løsne takplater på bygg. Det skal også komme mye nedbør utover dagen, så en sjekk av nedløp og sluk for løv og kvist kan være lurt, skriver de i en melding på Twitter.

