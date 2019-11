Verdens første vaginamuseum åpner dørene i London.

Penismuseet i Reykjavik har blitt verdenskjent for sin uvanlige samling av kjønnsorganer fra ulike hanndyr, men når verdens første vaginamuseum åpner i London denne helgen er det menneskers vaginaer som står i fokus.

Inngangen til det nye Vaginamuseet i London. Foto: Isabel Infantes (AFP)

Vil bryte tabuer

Museet er et resultat av engasjementet til Florence Schechter, som har samlet inn over 500.000 kroner fra rundt 1000 personer til prosjektet, og har som mål å skape større åpenhet og bryte tabuer rundt vaginaer og neovaginaer (kirugisk konstruerte vaginaer).

Se video fra innsamlingsaksjonen øverst i saken!

- Jeg oppdaget at det finnes et penismuseum på Island, men ikke noe tilsvarende for vaginaer noe sted, så jeg bestemte meg for å lage det, sier Schechter i en pressemelding.

Les også Glem G-punktet, forskerne har funnet den nye veien til orgasme

Les også Dette prøver underlivet ditt å fortelle deg

Direktør Florence Schechter ved det nye Vaginamuseet i London. Foto: Isabel Infantes (AFP)

«Muff busters»

- Dette er en del av kroppen som burde feires. Museet et en fantastisk måte å spre budskapet om at det ikke er noe skamfullt eller støtende med vaginaer eller vulvaer, sier Schechter.

Åpningsutstillingen heter «Muff busters» og handler om myter rundt vaginaen og hvordan man slår tilbake mot dem.

Les også Våre sju beste videoer om det kvinnelige underlivet

En besøkende ser på vagina-dekorasjoner under forhåndsvisningen ved det nye Vaginamuseet i London. Foto: Isabel Infantes (AFP)

Ifølge museet har 65 prosent av kvinner mellom 16 og 25 år problemer med å bruke ordene vagina og vulva, mens over en fjerdedel av britiske kvinner mellom 25 og 29 år er for flaue til å få livmorshalen undersøkt av en lege.

- Camden har en stolt og radikal historie med å utfordre fordommer og det etablerte. Vi er derfor utrolig begeistret for at Vaginamuseet forsøker å etablere seg her, sier lederen i Camden Council Georgia Gould.

Har du gått glipp av Penismuseet på Island? Se videoen:

Det nye Vaginamuseet i London. Foto: Isabel Infantes (AFP)

Det nye Vaginamuseet i London. Foto: Isabel Infantes (AFP)

- Fortjener en pidestall

Ifølge pressemeldingen skal museet sette igang en kampanje som støtter sunn og inkluderende utdanning om sex og relasjoner, jobbe med leger og annet medisinsk personell for å forbedre offentlige helsetjenester og støtte trans- og intersex-miljøet.

Les også Han mister ereksjonen fordi skjeden er for våt

- Som transperson vet jeg hvor mye verden er besatt av min neovagina, men også hvor lite verden faktisk vet om min neovagina. Jeg støtter Vaginamuseet - for hvilken vagina eller neovagina fortjener vel ikke en pidestall, sier skribenten og transaktivisten Juno Roche.

Det nye Vaginamuseet i London. Foto: Isabel Infantes (AFP)

Museet vil være gratis og åpner for offentligheten lørdag 16. november. Det vil også være anledning til å leie museet til alt fra utdrikningslag (for kvinner) til «feiringer av den første menstruasjonen».