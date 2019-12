Våknet med sykkellås rundt halsen - ringte brannvesenet

Brannvesenet i Vestfold måtte lørdag hjelpe en mann med å få skåret en sykkellås løs fra rundt halsen hans.

Lørdag formiddag måtte brannvesenet i Vestfold rykke ut på et noe uvanlig oppdrag.

En innringer kunne nemlig fortelle at vedkommende trengte hjelp med å få en sykkellås løs etter å ha våknet med den rundt halsen. Vestfold Interkommunale Brannvesen skriver selv om hendelsen på Facebook lørdag.

- En person hadde en bøylelås til sykkel rundt halsen. Det hadde han hatt siden i går kveld, og utrolig nok sovet med den natt til lørdag. Men lørdag formiddag begynte låsen å bli plagsom, da ringte de brannvesenet, sier brannmester Steinar Holm i Facebook-meldingen.

Måtte hjelpes løs med vinkelsliper

Vedkommende ble pakket godt inn i tepper, og plassert på en bøtte utendørs. For å få løs sykkellåsen måtte brannvesenet nemlig bruke vinkelkutter for å få den uheldige mannen fri.

- En brannkonstabel holdt hodet og låsen stødig, mens den andre brukte vinkelkutter og satte to snitt med kirurgisk presisjon på låsen, ved nakkeregionen, forteller Holm.

Mannen måtte hjelpes løs med vinkelsliper. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

De skriver videre på Facebook at de ikke spurte vedkommende hvordan han hadde fått låsen rundt halsen, men at de fikk opplyst at nøkkelen ble borte da den skulle av.

Satt fast i toalettet

Politi og brannvesen får med ujevne mellomrom oppdrag litt utenom det vanlige, men brannvesenet i Vestfold kan opplyse at de ikke kan huske å ha rykket ut for å få løs sykkellåser fra kroppsdeler de siste ti årene.

- Derimot har mannskapene en del ganger kuttet vekk ringer fra fingre, som plutselig har hovnet opp. Videre har vi frigjort innbyggere ut av bankhvelv, finger som satt i fast i grind, fot som satt fast i sykkel, samt tilsvarende på en ungdom oppi handlevogn, skriver de.

For tre år siden måtte de også hjelpe en «meget full mann» med å få hodet løst fra mellom toalettskålen og avløpsrøret. Da måtte hele toalettskålen løsnes og flyttes bort.

- Dermed var mannen fri uten skader. Rent bortsett fra at det er å anta at han ble rammet av hangover dagen derpå.