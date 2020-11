Vaksine-sjefen: – Livet blir som normalt neste vinter

BioNTech-sjefen tror vaksine-effekten for alvor vil bli synlig i sommer.

I forrige uke meddelte BioNTech og medutviklerne Pfizer at en foreløpig analyse viste at vaksinen deres var mer enn 90% effektiv.

«Vaksinen viste 90 prosent effektivitet i å forhindre Covid-19 hos deltakere som ikke tidligere har hatt Sars Cov-2-infeksjon», het det i pressemeldingen.

Studien hadde hele 43.538 deltakere.

Fakta om Pfizer og BioNTechs covid-19-vaksine ↓ Klikk for å ekspandere faktaboksen * Mandag kunngjorde den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer og tyske BioNTech at covid-19-vaksinen de utvikler sammen, ser ut til å være vellykket. * Vaksinen er nå i fase 3, som er siste testfase før den kan bli godkjent. De første testresultatene viser at vaksinen er 90 prosent effektiv. Det vil si at 90 prosent av de vaksinerte er beskyttet mot koronaviruset. * Effekten av vaksinen for vanlig sesonginfluensa varierer fra år til år, men i gjennomsnitt har den vært cirka 60 prosent effektiv, ifølge norske helsemyndigheter. Den amerikanske legemiddeletaten FDA krever en effekt på minst 50 prosent for å godkjenne covid-19-vaksinen. * 43.538 personer har deltatt i studien av den nye vaksinen til Pfizer og BioNTech. Foreløpig har det ikke blitt avdekket grunn til alvorlige bekymringer om tryggheten til vaksinen, opplyser selskapene. * 94 av dem som har deltatt i studien, har likevel utviklet covid-19-sykdom. For å få nok data til å søke om godkjenning, må legemiddelselskapene vente til enda flere har fått påvist smitte, skriver selskapene. Dette vil trolig skje allerede i tredje uke i november. * Nyheten om vaksinen har ført til børsoppgang over hele verden. * Vaksinen er en av mange som for tiden testes ut. Minst 11 vaksiner har nådd fase tre, ifølge en oversikt fra New York Times. * Tidligere har det blitt anslått at den første covid-19-vaksinen kan bli godkjent i løpet av året, og at de første vaksinedosene kan komme til Norge i begynnelsen av neste år. Men det vil trolig ta måneder før man har fått nok vaksinedoser til at en stor andel av befolkningen kan bli vaksinert. (Kilder: Pfizer, Helse-Norge, NTB, New York Times, AFP, AP)

I et intervju med BBC sier BioNTech-sjef Ugur Sahin at han er trygg på at vaksinen vil redusere smitte mellom mennesker.

Ifølge Sahin kan vaksinen halvere overføringen, noe som vil ha stor innvirkning:

– Jeg er veldig trygg på at overføringen mellom mennesker vil bli redusert med en så effektiv vaksine - kanskje ikke 90 prosent, men kanskje 50 prosent - men vi bør ikke glemme at selv det kan resultere i en dramatisk reduksjon av pandemispredningen, sier han.

Hvis alt går som det skal, vil vaksinen bli levert på «slutten av dette året, begynnelsen av neste år», sier Sahin.

Målet i første omgang er å levere mer enn 300 millioner doser over hele verden innen april neste år, noe som vil være en start.

Normalt neste vinter

Den største effekten vil likevel komme senere, ifølge Sahin:

– Sommeren vil hjelpe oss fordi infeksjonsraten vil gå ned om sommeren, og det som er helt essensielt er at mange vaksineres innen høst/vinter neste år.

Han håper og tror at livet kan bli som normalt igjen neste vinter.

– Jeg er sikker på at vi kan ha en normal vinter neste år, sier han.

50 prosent i Norge

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa denne uken at han tror livet først kan komme tilbake når 50 prosent av de voksne i Norge er vaksinert:

– Vi er nok avhengige av at minst halvparten av den voksne befolkningen i Norge er vaksinert før dette viruset ikke lenger kan spre seg noe særlig og da kan vi avslutte mange av disse tiltakene vi har hatt, sier Nakstad til P4-nyhetene.

Men når man kommer dit er fortsatt litt i det blå. Dette avhenger av hvor raskt produsentene får laget nok vaksine og hvordan viruset eventuelt vil endre seg, forteller Nakstad, som mener at vaksinen vil være tilgjengelig i Norge i løpet av første halvdel av 2021.

Med halvparten av de voksne vaksinert vil fortsatt viruset eksistere i Norge, og man trenger enda høyere vaksinedekning for at det skal forsvinne helt.

Men har du tatt vaksinen kan du leve langt mer normalt enn de som ikke tar den, forklarer Nakstad:

– Ja, det er i hvert fall slik i dag at de som har gjennomgått covid-19 for eksempel de siste seks månedene, og kan dokumentere det, de slipper karantene. Og det er jo ingen grunn til at de som er vaksinert skal være i karantene dersom de har vært i kontakt med en syk person, så slike ting vil bortfalle ved vaksine.

