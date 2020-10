Vaksine-utviklere kan få et voldsomt etisk dilemma

Deltaker i vaksinestudie, som ikke fikk vaksine, døde.

Før helgen ble det kjent at en pasient som deltok i en vaksinestudie i Brasil døde av covid-19. Pasienten var en del av kontrollgruppen som ikke fikk vaksinekandidaten, men i stedet placebo.

Hendelsen viser et nytt etisk dilemma vaksineselskapene står overfor.

Strammer til kravene til vaksiner

Aldri tidligere har utviklingen av en vaksine gått fortere enn nå. Og nettopp farten har vært med på å øke skepsisen til en kommende vaksine.

Denne skepsisen gjør at helsemyndigheter har blitt ekstra forsiktige med å ta snarveier, selv under en pandemi.

Det var lenge et håp om at to vaksiner kunne bli godkjent allerede før det amerikanske valget neste uke, men legemiddelverket FDA sørget for at en slik godkjennelse ble umulig ved å stramme inn kravene for å kunne gi en vaksine nødgodkjennelse.

Et dobbelt dilemma

Måten en såkalte fase 3-studie fungerer på, er at rundt 30.000 deltakere deles inn i to grupper: De som får vaksinen, og de som er en kontrollgruppe. Hvem som er i hvilke grupper, er det ingen som får vite. For at vaksinen skal kunne anses som effektiv, må de personene som fikk vaksinen oppnå vesentlig bedre resultater enn personene i kontrollgruppen.

Normalt kan en slik studie ta 1-2 år, men ved å ha mange deltakere, i områder med mye smitte, håper en å kunne få pålitelig data langt tidligere.

Selskapene kan søke om en såkalt nødvaksine, eller begrenset godkjenning, hvis disse resultatene viser at vaksinen er mer enn 50 prosent effektiv.

Men en studie skal ikke bare finne ut om vaksinen fungerer, men også om hvilke bivirkninger den kan medføre.

Veldig mange bivirkninger kommer svært raskt, som utslett rundt nålstikket og feber, mens andre bivirkninger kan komme etter lang tid. Da FDA nylig strammet inn kravene for å kunne gi nødgodkjennelse, var det ved å kreve at det skulle foreligge informasjon om bivirkinger minst to måneder etter at deltakerne hadde fått vaksinen.

I et møte som ble gjennomført i FDAs rådgivergruppe Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) før helgen, var det ifølge magasinet Science flere medlemmer som mente at dette burde utvides til 6 måneder.

Dilemmaet en står overfor er derfor at jo lenger man venter med å godkjenne en mulig effektiv vaksine, jo flere vil bli syke og dø. Men hvis man godkjenner en vaksine som ikke er effektiv nok, eller har problemer, så vil tillitsproblemet til en koronavaksine eksplodere:

- Vi har bare én sjanse til å gjøre dette riktig. Hvis vi feiler, så er løpet kjørt, sa VRBPAC-medlem Sheldon Toubman på møtet, ifølge Science.

Nødvaksinens umulige dilemma

Men et ekstra dilemma som vil dukke opp hvis en vaksine får nødgodkjenning, er hvordan man skal forholde seg til de titusenvis av deltakerne i vaksinestudiene som er med i kontrollgrupper.

Som den personen som nylig døde i Brasil.

Ifølge FDAs retningslinjer skal vaksinestudiene «fortsette å samle placebo-kontrollert data så lenge det er mulig».

Det betyr i praksis at frivillige som deltar i vaksineforsøkene, hindres tilgang til vaksine etter at den blir tilgjengelig.

Dette er et standpunkt legemiddelgiganten Pfizer finner etisk utfordrende:

- Det er vårt standpunkt at vi har en etisk forpliktelse til å informere alle deltakerne i studien om en nødgodkjent vaksine, hvis den blir godkjent. Hvis Pfizers vaksine skulle få nødgodkjenning, ønsker vi å endre studien slik at alle som er i plasebogruppen skal kunne få vaksinen hvis de ønsker, skriver Pfizer i et brev til FDA.

Pfizer er ikke den eneste som føler på denne utfordringen: På møtet informerte vaksineselskapet Moderna at de allerede har begynt å få spørsmål fra sine deltakere om når de skal få informasjon om de har fått vaksine eller er med i kontrollgruppe.

Utfordringen med å informere deltakerne om hvilken gruppe de er med i, er at selskapene mister all mulighet til å placebo-kontrollere studien, noe som vil redusere kvaliteten. Informerer de derimot ikke, hindrer de deltakerne å få tilgang til en effektiv vaksine - og potensielt kan de også risikere at deltakere velger å dobbeltvaksinere seg.

Kan ende opp med provisorisk løsning

Ifølge FDA kan en vei ut av dette dilemmaet være at vaksinen ikke vil få en nødgodkjenning, men at de i stedet utsteder en mer begrenset tillatelse (expanded access) spesifikt for utvalgte grupper i høyrisikogrupper. Da vil en kunne fortsette vaksinestudiene som før, men samtidig begrense kraftig hvem som kan kunne få vaksinen.

Denne løsningen har sine egne utfordringer, og ifølge Science kan man dermed ende opp med å godkjenne vaksinene på en helt ny måte.

PS! Europa kjører sitt eget løp på godkjenning av vaksiner, men vil i stor grad basere seg på den samme informasjonen som amerikanske FDA.

